Vĩnh Phúc: Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar Sunny

TPO - Công an thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Phạm Quý Hải, phó Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để làm rõ vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2016.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang và 18 bị can về các tội "Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước".

TPO - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dung công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Lâm (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lâm đã lập nhiều Fanpage kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của các nhà hảo tâm.