Vietnam Airlines 'bắt tay' với hai hãng hàng không hàng đầu thế giới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines thay mặt hãng trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cho Etihad Airways và Emirates. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác của Vietnam Airlines với các quốc gia khu vực Trung Đông, góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối du lịch và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và UAE.

Theo biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines và Etihad Airways sẽ phát triển mối quan hệ song phương trong cả lĩnh vực hành khách và hàng hóa để tăng cường kết nối giữa Abu Dhabi và Việt Nam, giúp mở rộng mạng lưới đường bay của cả hai hãng.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu hợp tác phát triển chương trình khách hàng thường xuyên giữa Lotusmiles và Etihad Guest, cũng như hợp tác về dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, cung cấp vật tư và kỹ thuật. Ngoài ra, Vietnam Airlines và Etihad sẽ đánh giá cơ hội hợp tác trong vận chuyển hàng hóa, marketing và truyền thông; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin liên quan đến chuyển đổi số, thương mại điện tử, dữ liệu lớn và an ninh mạng.

Đối với Emirates, Vietnam Airlines sẽ tăng cường hợp tác trên các đường bay giữa Việt Nam và UAE cũng như tới các điểm quá cảnh; hợp tác về phục vụ hàng hóa; dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng; đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển nguồn nhân lực và trao đổi kiến thức giữa hai hãng hàng không.

Các hợp tác này sẽ giúp phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và gia tăng hiệu quả khai thác của các hãng hàng không. Bên cạnh đó, hợp tác còn góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và UAE, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực hàng không và các ngành công nghiệp liên quan của hai quốc gia.

Emirates và Etihad là hai hãng hàng không của UAE, liên bang bao gồm bảy tiểu vương quốc, nổi bật nhất là Abu Dhabi (thủ đô) và Dubai (trung tâm thương mại và du lịch lớn nhất). Emirates được thành lập vào năm 1985, có trụ sở tại Dubai. Etihad Airways được thành lập vào năm 2003, có trụ sở tại Abu Dhabi. Đây đều là những hãng hàng không uy tín toàn cầu, nổi bật với các dịch vụ chất lượng cao và mạng lưới đường bay quốc tế rộng lớn.

Vietnam Airlines là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, được thành lập từ năm 1993. Sở hữu đội máy bay hiện đại hơn 100 chiếc, hãng cung cấp dịch vụ vận tải hàng không trên gần 100 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối với 1.150 điểm đến toàn cầu trong mạng đường bay. Hành khách toàn cầu yêu thích dịch vụ của Vietnam Airlines bởi sự an toàn, đúng giờ cùng chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Vietnam Airlines được vinh danh là “Hãng hàng không quốc tế 5 sao” do tổ chức The Airline Passenger Experience Association (APEX) trao tặng.