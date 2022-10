Việt Nam xuất siêu hơn 6,5 tỷ USD trong 9 tháng

TPO - Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 290 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu đạt hơn 6,5 tỷ USD sau một thời gian nhập siêu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 9, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt gần 59 tỷ USD (giảm gần 11% so với tháng trước). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu tăng hơn 2,9 tỷ USD. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 290 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hoá trong tháng 9 đạt gần 29 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng 9 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhập khẩu khẩu ước đạt hơn 270 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng đạt gần 560 tỷ USD (tăng hơn 15%).

Tính từ đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 6,5 tỷ USD. Đây là điểm sáng của Việt Nam trong điều kiện kinh tế khó khăn khi cùng kỳ năm ngoái Việt Nam nhập siêu hơn 3,4 tỷ USD.

Về thu ngân sách, trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 300.000 tỷ đồng, đạt hơn 93% dự toán được giao, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, dù hoạt động kinh tế khởi sắc, nhưng từ đầu năm vẫn còn nhiều phương thức mới trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới diễn ra, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan Hải quan đã bắt giữ tổng số hơn 12.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 4.500 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt hơn 250.000 tỷ đồng, trong đó hải quan khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ.