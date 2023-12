Viện trưởng VKS tỉnh Bình Dương: Án treo lơ lửng là món nợ lớn, năm sau cố gắng trả

TPO - Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay có những vụ án nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm khiến một số người đang lơ lửng trong thân phận bị can. Do đó, sang năm ngành chức năng cố gắng trả “món nợ” này.

Ngày 7/12, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lộc cho biết, kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét thông qua 22 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương báo cáo về công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Xuân cho biết, trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị - xã hội Bình Dương được giữ vững, ổn định, chưa có vụ việc nào xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tạo ra dư luận xấu trong xã hội.

Tình hình tội phạm tăng 212 vụ so với năm trước. Kiểm sát, khởi tố 2.528 vụ (chiếm 67,25% tổng số được giải quyết, tăng 2,25% so với năm trước). Các nhóm tội phạm đều tăng, trong đó chủ yếu là nhóm tội phạm trộm cắp tài sản.

Theo ông Xuân, trong quá trình thực hiện công việc gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Có những vụ án nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó có những vụ án, quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; giữa các cấp tiến hành tố tụng, khác nhau về quan điểm giữa có tội và không có tội; tội danh này, tội danh khác, lọt tội phạm.

Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương thẳng thắn nhìn nhận: "Chúng tôi coi đây là những món nợ, cố gắng làm sao sang năm phải trả nợ để tạo lại niềm tin cho nhân dân, niềm tin công lý, thân phận của con người".

Theo ông Xuân, có những vụ án kéo dài tạm đình chỉ; giữa có tội và không có tội rất mong manh. Thậm chí có những bị can, so với luật bây giờ không có tội nhưng vẫn là bị can trong thời gian dài.

Tại kỳ họp, ông Xuân cũng đề nghị HĐND giám sát, yêu cầu các cơ quan tư pháp, điều tra, VKS, tòa án và thi hành án phối hợp một cách có trách nhiệm và quyết liệt cùng với VKS để giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, vướng mắc dư luận quan tâm kéo dài, có những quan điểm khác nhau. Từ đó, giải quyết dứt điểm trong năm 2024 không để kéo dài hơn.