Video: Trực tiếp Ngôi sao Việt Nam - huyền thoại Dortmund, 19h 28/9: Văn Quyến, Công Vinh sát cánh

TPO - Vào lúc 19h ngày 28/9, trận đấu giao hữu giữa các huyền thoại CLB Borussia Dortmund (Đức) và đội các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars) sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu mang ý nghĩa từ thiện.

Xem trực tiếp Ngôi sao Việt Nam - Huyền thoại Dortmund

Chiến dịch gây quỹ ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại TPHCM mang tên "True Love" đã chính thức khởi động. Chương trình do Công ty Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, CLB Borussia Dortmund (Đức), Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp thực hiện.

Hoạt động đáng chú ý nhất chính là trận đấu bóng đá giao hữu giữa CLB Borussia Dortmund (Đức) và đội các ngôi sao Việt Nam (Vietnam All Stars). Trận đấu diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM) vào 19h ngày 28/9. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé (đồng giá 100.000 đồng/vé) và tiền tài trợ, ủng hộ chương trình "True Love" đều được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Đội Vietnam All Stars là tập hợp của các danh thủ, cựu danh thủ, các ngôi sao giải trí gồm Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng… và các tuyển thủ hiện tại như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh… Ngoài ra, trận đấu còn có sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung...

Đội hình huyền thoại của CLB Borussia Dortmund có Julio Cesar, Dedé, Marcel Schmelzer, Norbert Dickel, Evanílson, Kevin Großkreutz, Jörg Heinrich, Jan Koller, David Odonkor, Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Miroslav Stevic, Roman Weidenfeller, Ibrahim Tanko, Mladen Petic and Mohammed Zidan.