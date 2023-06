Video: Hơn 5 vạn người xếp hàng dâng hoa trong đại lễ Phật đản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - HCB wushu tán thủ thế giới 2019 Phạm Công Minh có trận đấu dễ dàng trước đối thủ Cao Việt Anh tại Lion Championship 06. Sự chênh lệch trình độ quá khác biệt đã khiến trọng tài phải tuyên bố dừng trận đấu để bảo vệ an toàn cho Cao Việt Anh và tuyên chiến thắng knock-out kĩ thuật dành cho Phạm Công Minh.

TPO - Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố gần đây cho thấy cách lính dù Nga phá hủy một cây cầu do lực lượng Ukraine sử dụng. Thay vì trực tiếp tấn công mục tiêu hay tiếp cận và kích nổ bằng thuốc nổ, những người lính dù áp dụng một cách tiếp cận cẩn thận hơn: Phóng một UAV để thăm dò, cung cấp tọa độ chính xác mục tiêu và sau đó tiến hành bắn phá cây cầu bằng pháo ở vị trí gần đó.

TPO - Thông tin khí tượng trong 24h qua, Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to rải rác tại nhiều khu vực, nền nhiệt hạ cả chục độ C so với thời gian nắng trong ngày. Hình thái dịu mát sau mưa này sẽ duy trì trong ít ngày đầu tuần tới.