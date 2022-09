Vì sao thịt, trứng… vẫn chưa giảm giá theo xăng?

TPO - Dù giá xăng dầu nhiều lần điều chỉnh giảm giá, tuy nhiên do chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn tăng cao khiến nhiều mặt hàng như thịt, trứng... chưa thể giảm giá.

Ngày 6/9, Sở Tài chính TPHCM cho biết, đơn vị này đã báo cáo UBND TPHCM về việc rà soát giá các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu trên thị trường trước diễn biến giảm giá của giá xăng dầu.

Cụ thể, theo Sở Tài chính TPHCM, trong số các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường (BOTT), hiện dầu ăn đã được Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP và Công ty CP Bách Hóa Xanh giảm giá từ 6 – 8,51%, đồng thời kết hợp khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Với mặt hàng gạo, các doanh nghiệp (DN) cho hay, dù giá xăng dầu có giảm nhưng các chi phí khác vẫn đang tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo đang giảm do vụ thu hoạch Đông Xuân kết thúc nên DN đề xuất giữ nguyên giá bán bình ổn đã đăng ký.

Các DN nhóm mì gói, bún, miến, phở nêu lý do 80% giá thành sản phẩm chủ yếu cấu thành từ giá nguyên liệu như: bột mì, dầu cọ, trấu, than cám… Xăng dầu chỉ chiếm 3%, nên giá xăng dầu có giảm nhưng tác động không nhiều đến cơ cấu giá thành. Trong khi đó, giá nguyên liệu chính đã tăng 15% - 28% so với đầu chương trình. Các DN đã đề xuất tăng giá nhưng Sở Tài chính đã đề nghị DN cố gắng giữ giá. Các DN thống nhất không điều chỉnh giá.

Tương tự, theo các DN nhóm trứng gia cầm, chi phí xăng dầu chỉ chiếm 2,2% trong cơ cấu giá thành trong khi chi phí nguyên liệu, vật liệu chính chiếm 77 %. Thức ăn chăn nuôi tăng giá liên tục từ đầu năm đến nay dẫn đến giá trứng nguyên liệu cũng tăng liên tục. Nhiều người chăn nuôi không cầm cự nổi, tạm nghỉ dẫn đến nguồn cung giảm. Với giá bán bình ổn hiện nay, các DN đang phải chịu lỗ.

Cụ thể, trong chương trình bình ổn, giá trứng gà loại 1 là 31.500 đồng/chục, trứng vịt loại 1 37.000 đồng/chục; trong khi giá bán ngoài thị trường 35.000 – 37.000 đồng/chục trứng gà và 40.000 – 45.000 đồng/chục trứng vịt.

Mặt hàng thịt gia cầm, chi phí xăng dầu cũng chỉ chiếm 0,05% - 4% cơ cấu giá thành, chi phí nguyên vật liệu chính là gà lông và vịt lông chiếm 80%. Từ tháng 5 đến nay, giá gà, vịt tăng từ 18% - 30% nhưng các DN không tăng giá. Các DN cam kết khi giá nguyên vật liệu chính giảm sẽ tính toán điều chỉnh giá theo quy định.

Với mặt hàng thịt heo, xăng dầu chỉ chiếm 2,38 - 2,8% trong cơ cấu giá thành. Hiện giá heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg, tăng 10% so với thời điểm điều chỉnh liền kề ngày 18/7/2022 nên các DN vẫn chưa thể điều chỉnh giảm giá. Trước mắt, các DN vẫn kết hợp với các hệ thống phân phối thực hiện khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Theo Sở Tài chính, qua báo cáo của các DN, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm thời gian qua chưa tác động lớn đến giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, do giá xăng dầu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ từ 2- 4 % trong cơ cấu giá thành sản phẩm.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá vừa qua chủ yếu bị tác động bởi chi phí nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Đây là vấn đề mà các DN và người chăn nuôi đặc biệt quan tâm, cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lý e ngại trong việc tái đàn trong thời gian qua. Do đó, hiện nay các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong Chương trình BOTT chưa thể điều chỉnh giảm, mà các DN đang cố gắng hết sức để giữ giá ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Một số đơn vị kê khai điều chỉnh giá với Sở Tài chính - Thép xây dựng: có 5/9 DN kê khai giảm 5% do giá nguyên liệu đầu vào giảm. - Gạo, đường ăn: có 1/10 hệ thống siêu thị là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn kê khai giảm giá từ 5,45%-20% tuỳ mặt hàng do nhà cung cấp triển khai khuyến mãi. - Phân bón Urea: có 2/7 DN kê khai giảm giá từ 10,11%-14,6% do nhu cầu thị trường giảm; 2/7 DN kê khai tăng giá từ 7,25%-22,75% do giá mua đầu vào tăng. - Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho heo, gà, vịt: có 1/16 DN kê khai tăng giá từ 5,03%-13,76% do nguyên liệu thức ăn chăn nuôi truyền thống tăng.