Vì sao phim về cô gái gốc Việt thuê người ám sát bố mẹ gây sốt toàn cầu?

TPO - Bộ phim tài liệu nổi tiếng nhất trên Netflix này tái hiện lại âm mưu giết thuê kịch tính làm rung chuyển thành phố Ontario năm 2010. Khi Jennifer Pan gọi 911 để báo án bố mẹ bị bắn, cô trở thành tâm điểm chính của vụ án hình sự cuốn hút.

What Jennifer Did là bộ phim tài liệu Netflix ăn khách nhất hiện nay, theo thống kê của Flixpatrol, nó đã đánh bại The Tearsmith khỏi vị trí đầu bảng và chiếm vị trí số một tại 30 quốc gia bao gồm cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tác phẩm được viết kịch bản và đạo diễn bởi Jenny Popplewell, người kỳ cựu trong lĩnh vực sản xuất truyền hình ở Anh.

Phim kể lại những sự kiện kinh hoàng diễn ra ngày 8/11/2010, cô gái gốc Việt tên Jennifer Pan báo cảnh sát vì ngôi nhà bị đột nhập. Những kẻ này tấn công cha mẹ Jennifer khiến người mẹ không qua khỏi. Jennifer không thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Cô chính là người đứng đằng sau sự việc.

Năm 2015, Jennifer Pan khi đó 28 tuổi, bị kết án tù chung thân vì thuê sát thủ giết cha mẹ. Đó là chủ đề bộ phim tài liệu mới do Jenny Popplewell đạo diễn đang thu hút sự chú ý của khán giả.

What Jennifer Did kể về quá trình Pan từ khi còn là đứa trẻ được định hướng trở thành nghệ sĩ dương cầm, cho đến hình ảnh của tên tội phạm bị kết tội giết người cấp độ một.

Chuyện gì đã xảy ra trong vụ án Jennifer Pan?

Ngày 8/11/2010, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án từ gia đình trong khu vực Ontario, Canada. Qua điện thoại, Jennifer Pan khai với cảnh sát đang ở nhà với bố mẹ, các tay súng bất ngờ đột nhập vào nhà và đòi tiền.

Jennifer là nhân chứng duy nhất, cho biết những kẻ đột nhập đã trói cô, bắn bố mẹ cô và bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Bích Hà - mẹ Jennifer - qua đời tại chỗ, nhưng người cha - ông Huei Hann - sống sót kỳ diệu sau vết thương do đạn bắn.

Khi dư luận sôi sục nghĩ rằng gia đình Pan là mục tiêu ngẫu nhiên của ba kẻ tấn công, các thám tử bắt đầu nghi ngờ Jennifer khi có nhiều tình tiết xuất hiện. Camera an ninh nhà hàng xóm ghi lại cảnh ba người đàn ông dễ dàng đột nhập vào nhà mà không cần cậy phá.

Tại sao Jennifer Pan muốn “xử” cha mẹ mình?

Jennifer khi đó sống với bố mẹ, nói dối chuyện đã tốt nghiệp cấp ba và vào đại học. Thậm chí cô làm giả học bạ, chứng chỉ, đóng vai sinh viên Đại học Ryerson (nay là Đại học Toronto Metropolitan) để trở thành “con ngoan trò giỏi” trong mắt phụ huynh.

Cha của Jennifer muốn cô trở thành dược sĩ, trong khi mẹ cô mơ ước con gái làm nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Trái lại, Jennifer muốn cuộc sống khác, hẹn hò với Daniel Wong, kẻ buôn ma túy có tiền án. Sau khi bị phát hiện nói dối chuyện học tập và ở bên kẻ có lai lịch bất hảo, bố mẹ Jennifer cấm cô gặp Wong.

Ấm ức vì bị bố mẹ quản thúc, Jennifer nhờ Wong lập kế hoạch âm mưu sát hại bố mẹ. Cả hai muốn dàn dựng vụ giết người giống như vụ cướp bất thành và Jennifer vào vai nhân chứng. Cô thuê ba sát thủ (David Mylvaganam, Lenford Crawford và Eric Carty) thực hiện hành vi máu lạnh.

Phía cảnh sát điều tra những lời dối trá của Jennifer. Khi người bố tỉnh lại sau cơn hôn mê, ông xác nhận con gái đã biết những kẻ sát nhân. Jennifer thú nhận đã thuê kẻ giết người và không khóa cửa nhà, nhưng khẳng định bản thân là mục tiêu của những kẻ đột nhập, không phải bố mẹ cô.

Jennifer tù chung thân không ân xá trong 25 năm vì tội giết người cấp độ một. Các đồng phạm của cô - Wong, Lenford Crawford và David Mylvaganam - cũng nhận mức án tương tự. Sau phiên xét xử đầu, Carty bị kết án 18 năm tù vào tháng 12/2015. Anh ta chết trong tù năm 2018.

Cô đang thụ án chung thân tại Nhà tù Phụ nữ Grand Valley ở Kitchener, Ontario, nhưng thời gian hầu tòa vẫn chưa kết thúc. Tháng 5/2023, tòa án ra lệnh xét xử lại Pan và ba đồng phạm về tội giết người cấp độ một.

Các luật sư của họ lập luận rằng thật không công bằng khi thẩm phán chỉ đưa ra hai lựa chọn cho bồi thẩm đoàn: Cuộc tấn công được lên kế hoạch và cố ý, với ý định giết cả cha lẫn mẹ, hoặc vụ tấn công xảy ra trong cuộc đột nhập và vụ cướp không thành công. Kể từ tháng 8/2023, Tòa án Tối cao Canada quyết định xem có xét xử đơn kháng cáo hay không .

Grimaldi, phóng viên đưa tin về phiên tòa xét xử Pan, đã viết cuốn sách về vụ án. Ông hy vọng bộ phim tài liệu khiến mọi người xem xét lại những đánh giá mà họ có thể đã đưa ra về Pan vào thời điểm đó. "Cô ấy thực sự bị coi là đứa con gái đến từ địa ngục” - ông nói. Đây cũng là tiêu đề xuất hiện trang nhất tờ Toronto Sun khi đó.

Bố của Jennifer Pan, Huei Hann Pan, đang ở đâu?

Huei Hann Pan làm chứng tại phiên tòa xét xử vụ giết người của Jennifer năm 2014. Tại tòa, ông cho biết mình bị bắn vào đầu và khi tỉnh lại phải chứng kiến ​​vợ mình chết trên sàn nhà.

Hann Pan khai những kẻ sát nhân đã nói chuyện với con gái ông, hai bên dường như quen nhau. “Anh ta đã nói chuyện với con gái tôi. Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, họ nói rất nhỏ”, người cha nói, theo Toronto Star .

Huei Hann Pan hiện đã ngoài 70 và giữ thái độ kín đáo kể từ khi ra tòa.

Hà Trang