Tim Cook khiến cà phê trứng Hà Nội 'phát sốt'

TPO - Tim Cook - Giám đốc điều hành Apple - thích uống cà phê trứng khi tới Hà Nội. Thức uống đặc sản này khiến du khách nước ngoài mê mẩn, nhiều sao quốc tế từng bày tỏ sự yêu thích cà phê trứng khi đến Việt Nam.

Tim Cook khiến cà phê trứng gây sốt

Tìm từ khóa cà phê trứng bằng tiếng Anh trên Google lúc này, người xem sẽ thấy bức ảnh Tim Cook ngồi uống cà phê trứng cùng diva Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh. CEO Apple thích thú với hương vị của món đồ uống nổi tiếng ở Hà Nội.

Mức độ tìm kiếm “cà phê trứng” trên Google tại Việt Nam tăng đột biến khi Tim Cook ghé phố cổ thưởng thức đồ uống này. Bức hình của Tim Cook nhận được hơn 550.000 lượt tiếp cận, gần 2.000 lượt bình luận luận, chia sẻ trên nền tảng X (Twitter).

Cà phê trứng là món đồ uống đặc sản ở Hà Nội, chinh phục khách quốc tế. Không khó để thấy trong các vlog du lịch, khách nước ngoài hầu như đều tìm đến thứ nước làm từ trứng đánh bông lên, quyện cùng cà phê Việt và dành lời khen ngợi.

Nhiều người nổi tiếng khi đặt chân đến Việt Nam đã tìm đến hương vị độc đáo này. Nam ca sĩ John Legend lần đầu tới Hà Nội năm 2022, không quên dừng chân tại một số danh thắng ở thủ đô, thưởng thức món cà phê trứng trứ danh. Ly cà phê của All of me được vẽ hình tháp Rùa, biểu tượng của Hà Nội và ghi hai chữ viết tắt tên anh “JL”.

Choi Si Won nhóm nhạc Super Junior cũng mê mẩn ở quán cà phê trứng nổi tiếng trên phố Nguyễn Hữu Huân. Top 6 Miss World 2021 Pricilia Carla Yules Hoa hậu Indonesia thích hương vị của món đồ uống này và đến tận Hà Nội thưởng thức.

Món đồ uống khiến du khách quốc tế phản ứng "wow"

Tờ CNN miêu tả món thức uống đặc sản Hà Nội có lớp bọt lòng trắng trứng mềm như kem được phủ trên cà phê Việt Nam đậm đặc.

“Có hai phiên bản nóng và lạnh. Loại thứ nhất được phục vụ dưới dạng hỗn hợp màu vàng trong chiếc ly nhỏ, ăn bằng thìa và có vị gần như loại kem có hương vị cà phê - giống món tráng miệng hơn là cà phê.

Phiên bản nóng được đặt trong tách nước nóng để duy trì nhiệt độ. Vị cà phê đậm đà dưới đáy cốc thấm qua lớp trứng - lớp màu vàng phía trên - khá đặc và ngọt nhưng không ngấy” - CNN nhận xét về hương vị của cà phê trứng Việt Nam.

Chia sẻ trên CNN, Mark Lowerson, người điều hành Street Eats Hà Nội, cho biết du khách quốc tế nhận xét cà phê trứng có giá cả phải chăng, đồng thời có đặc tính khiến họ tò mò.

“Đối với đại đa số khách hàng của chúng tôi, trải nghiệm cà phê trứng là sự khám phá. Khi mô tả nó, họ ngạc nhiên bởi sự kết hợp giữa 'trứng' và 'cà phê'. Thật khó hình dung hai thành phần đó trong một chiếc cốc. Nó luôn tạo ra phản ứng ‘wow’ cho du khách”.

Ông nói thêm: “Tôi chưa bao giờ có khách hàng nào không thích nó. Hầu hết mọi người uống sạch và nói sẽ quay lại nếu đến Hà Nội. Ngay cả những người không thường xuyên uống cà phê cũng kinh ngạc vì hương vị đó”.