Vì sao nhà đầu tư không nên lo lắng về cổ phiếu Nvidia?

Cổ phiếu Nvidia (Mã chứng khoán: NVDA) đã giảm mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 8/2024, do có những lo ngại về tình hình tăng trưởng kinh tế ở Mỹ cũng như tiến trình sản xuất bộ xử lý trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo của hãng. Liệu điều này có đáng lo ngại?

Không thể phủ nhận, cổ phiếu Nvidia đã bị ảnh hưởng chung của toàn thị trường, do lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Mỹ trong bối cảnh phố Wall vẫn đang loay hoay phản ứng với dữ liệu đáng thất vọng về số lượng việc làm mới trong tháng 7 vừa được công bố. Có thời điểm trong phiên giao dịch ngày 05/8, Cổ phiếu Nvidia giảm tới 14%, trước khi đóng cửa ở mức 100,45 USD (giảm 6,4%).

Tuy nhiên, sóng giảm này cũng một phần là do báo cáo từ hãng chuyên đưa tin về công nghệ The Information. Theo đó, sản lượng giao hàng chip GPU Blackwell thế hệ tiếp theo của Công ty sẽ bị chậm so với lịch trình đã đề ra khoảng ba tháng.

Sau báo cáo của hãng tin, trong một lưu ý gửi khách hàng, Mark Li, nhà phân tích của Bernstein, cho rằng, Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) đang tiến hành một sửa đổi nhỏ trong thiết kế của Blackwell, điều này có thể dẫn đến việc giao hàng chậm trong hai hoặc ba tháng. “Chúng tôi dự đoán hoặc là mẫu chip B200A sẽ duy trì doanh thu của dòng GPU Blackwell như kế hoạch hiện tại hoặc mẫu chip Hopper sẽ duy trì hoạt động sản xuất kéo dài hơn”.

Các nhà đầu tư cần cẩn trọng để không phản ứng thái quá trước kịch bản hoạt động sản xuất GPU Blackwell khi bị chậm lại. Trong vài tuần qua, hàng loạt khách hàng lớn nhất của Nvidia, bao gồm Alphabet, Microsoft và Meta, đều thông báo có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI trong tương lai.

Tháng 7/2024, CEO của Alphabet, Sundar Pichai, đã nói với các nhà đầu tư rằng đội ngũ của Công ty đã phân tích những khoản đầu tư cho AI, và đang ghi nhận ​"động lực to lớn" từ các khoản này đem lại. Trong khi đó, lãnh đạo của Microsoft cho biết, Công ty vẫn đang bị hạn chế về năng lực đối với các dịch vụ AI Azure và cần mua thêm máy chủ AI. Ban giám đốc Meta cũng đề cập tới kế hoạch "tăng đáng kể" các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI trong năm tới.

Do đó, quá trình giao hàng chip Blackwell có bị trì hoãn vài tháng vào đầu năm sau hay không cũng không quan trọng. Miễn là nhu cầu về GPU của Nvidia còn mạnh, Công ty sẽ tiếp tục tạo được mức tăng trưởng mạnh mẽ trong cả năm 2025. Đó là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu trong dài hạn của Công ty.

Nvidia có thể giảm thiểu tác động của bất kỳ sự chậm trễ nào trong tiến độ sản xuất, bằng cách cung cấp nhiều chip Hopper hơn, hiện vẫn đang có nhu cầu cao.

“Do nhu cầu AI mạnh mẽ, chúng tôi dự báo, một số khách hàng sẽ tăng nhu cầu về mẫu chip H100/H200, điều này giúp Nvidia bù đắp một phần cho sự sụt giảm trong doanh số dòng GPU Blackwell”, Atif Malik, nhà phân tích của Citi Research, đã viết trong một báo cáo.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip khác ghi nhận kết quả tăng giảm khác nhau trong làn sóng bán tháo chung. Cổ phiếu Advanced Micro Devices đã tăng 1,75% khi các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng với báo cáo tài chính đáng thất vọng của Intel vào thứ Năm. Các nhà phân tích cho biết AMD có khả năng sẽ giành được thị phần từ Intel trong thị trường bộ xử lý x86.