Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Khách hàng mua VinFast VF 7 trong thời gian từ nay tới 31/8 sẽ tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ bao gồm pin, 10 triệu đồng vào thẻ khách hàng thân thiết VinClub cùng loạt khuyến mãi hấp dẫn khác.

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi. “Mua VF 7 tháng này lời lớn. Tính ra, tổng quyền lợi của người mua xe sớm có thể nhận được lên tới hơn 60triệu đồng”, anh Trần Đăng Dương, một vị khách tại Hà Nội tính toán.

Đầu tiên, khách hàng mua VinFast VF 7 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Đặc biệt, hợp đồng bảo hiểm này bao gồm cả pin thay vì chỉ thân vỏ như thông thường. Đây được xem là món quà thiết thực đối với khách hàng mua xe điện nói chung và VinFast VF 7 nói riêng.

Tiếp theo, với mỗi khách hàng mua xe VinFast VF 7 (áp dụng tới hết tháng 8) sẽ được tặng 10 triệu đồng vào thẻ VinClub. Đây là thẻ thành viên trong chương trình khách hàng thân thiết của Vingroup. Khi trở thành hạng thành viên Vàng, Bạch kim và Kim cương của VinClub, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tài chính vượt trội và các đặc quyền phi tài chính cao cấp.

Đặc biệt, với những khách hàng đặt cọc sớm VF 7 từ nay đến ngày 15/8, VinFast sẽ tặng voucher trị giá 30 triệu đồng sử dụng cho các dịch vụ lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng Vinpearl. Voucher này có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày nhận xe; hoặc tới ngày 23/12/2025 (tuỳ thời hạn nào đến trước).

Trên các diễn đàn, loạt ưu đãi tháng 8 của VF 7 cũng khiến cộng đồng không khỏi xôn xao bởi loạt quyền lợi mạnh tay VinFast dành cho chủ xe. Thậm chí, nhiều thành viên tính toán, tổng giá trị thực mà chủ xe VF 7 nhận được trong đợt này còn lớn hơn nhiều bởi khách hàng sẽ được đồng thời hưởng ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì Tương lai Xanh” hiện có dành cho xe điện.

Cụ thể, toàn bộ xe VF 7 sẽ được miễn phí sạc pin ở trạm sạc công cộng V-GREEN đến hết ngày 1/7/2025. Chủ xe còn được miễn phí gửi xe dưới 5 giờ đồng hồ và ưu tiên đỗ xe tại mọi địa điểm thuộc Vingroup đến hết ngày 1/7/2026.

Chưa hết, hãng xe Việt dành riêng 4 ưu đãi chỉ dành cho những khách hàng là cư dân đang sinh sống trong khu đô thị Vinhomes trong thời gian từ nay đến hết 1/7/2026, bao gồm: Gửi xe và sạc điện miễn phí ở các bãi đỗ của Vinhomes, Hỗ trợ lắp đặt trụ sạc tại nhà lên tới 10 triệu đồng/trụ, Hỗ trợ tiền sạc tại nhà 900.000 đồng/tháng, Ưu tiên bố trí suất gửi xe ở chung cư (nếu còn chỗ).

VinFast VF 7 là mẫu xe điện nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Xe gồm 2 phiên bản VF 7 Plus và VF 7S. Trong đó, phiên bản VF 7 Plus sử dụng 2 động cơ cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, gấp nhiều lần các đối thủ chạy xăng, dầu trong cùng tầm giá 1 tỷ đồng. Với thông số vận hành ấn tượng, mẫu xe này được nhiều khách hàng đánh giá là mẫu xe có cảm giác lái tốt nhất phân khúc.

Hiện nay, tất cả xe điện VinFast VF 7 được hưởng chính sách bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km, bảo hành pin 10 năm không giới hạn km. Dịch vụ hậu mãi bao gồm sửa chữa lưu động, cứu hộ 24/7, hệ thống showroom, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ… giúp khách hàng yên tâm với quyết định sở hữu xe của mình.

Nhiều chuyên gia nhận định, đây là thời điểm tốt nhất để sở hữu VinFast VF 7 bởi khách hàng đang được hưởng ưu đãi kép, có thể sử dụng lâu dài trong thời gian sở hữu xe chứ không chỉ thời điểm mua. “Ưu đãi thiết thực, đa dạng quyền lợi như thế này gần như không hãng nào có được. VinFast đúng là biết cách chăm sóc khách hàng trên mọi hành trình”, ông Hoàng Tùng, chủ một garage xe Đức ở Hà Nội đã theo dõi thị trường xe lâu năm cho biết.