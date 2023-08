Vé xem ca nhạc, có bao giờ rẻ?

TP - Vé xem BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình vừa qua bị đánh giá là đắt, khi vé VIP lên tới 9,8 triệu đồng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, vé xem “sao” ca nhạc trong nước trình diễn cũng đâu kém phần long trọng? Cách đây ngót chục năm, khi các danh ca hải ngoại lần đầu tiên về nước biểu diễn, vé VIP đã lên tới 6,7 triệu đồng/cặp.

Có vé cán đích 10 triệu đồng

Còn nhớ vào khoảng đầu hè năm 2014, sau vài chục năm xa quê hương, Khánh Ly - nữ danh ca gắn bó với nhạc Trịnh đã trở về nước thực hiện live concert. Hồi ấy, người ta quảng cáo, live concert của bà chỉ diễn ra một đêm duy nhất tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, Hà Nội, với những mức giá 3,5 triệu đồng; 3 triệu đồng; 2,5 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1,8 triệu đồng, 1,5 triệu đồng; 900 ngàn đồng. Giá vé này tại thời điểm cách đây gần chục năm khiến nhiều người “sốc” vì quá đắt đỏ. Tôi đắn đo mãi, cuối cùng tối hôm ấy cũng bắt taxi ra Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, trong tay cầm sẵn 3 triệu đồng. Khá bất ngờ, khi hiện tượng cháy vé hoàn toàn có thật, đến phe vé cũng không còn vé để bán. Tôi thất vọng ra về. Hoá ra, rất nhiều người chịu bỏ một tháng lương để đi xem nữ danh ca đã ở buổi hoàng hôn cuộc đời hát, đâu chỉ có mình tôi?

Đến đầu năm 2018, tôi lại quyết định đi xem liveshow của một danh ca, từng được xem là hoa hậu của làng nhạc hải ngoại. Liveshow Như Quỳnh lần đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu sự trở về của giọng ca “Duyên phận” sau 20 năm xa quê hương. Địa điểm tổ chức cũng là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sức chứa khoảng 4.000 chỗ ngồi. Nổi tiếng là ca sĩ được cả thanh lẫn sắc, thậm chí có nhạc sĩ từng đánh giá: Phải nửa thế kỷ mới xuất hiện một trường hợp như Như Quỳnh. Song ở thời điểm năm 2018, Như Quỳnh bị sa sút phong độ nhưng giá vé liveshow vẫn cao ngất ngưởng. Siêu VIP: 6 triệu đồng; VIP: 5,5 triệu đồng. Một số hạng vé khác có giá 5 triệu đồng; 4,5 triệu đồng… Có lẽ, chính Như Quỳnh cũng không muốn nhớ lại đêm đầu tiên hội ngộ khán giả trong nước, bởi đó là một liveshow không thành công, xét trên nhiều mặt.

Mức giá 6 triệu đồng/vé, hạng sang, rồi cũng bị đánh bạt. Đầu năm 2020, Lệ Quyên ghi dấu chặng đường 20 năm ca hát bằng liveshow Q Show 2. Đây là tâm huyết của nữ ca sĩ, theo như cô nói, bao nhiêu tiền kiếm được trong 6 năm đi hát cô đã dồn cả vào Q Show 2. Cô cam kết trước khi liveshow diễn ra “Q Show 2 chắc chắn sẽ đạt mức quá hoàn hảo”; “một đêm nhạc theo chuẩn quốc tế”… Đầu tư khoảng 30 tỷ đồng cho liveshow thì giá vé chắc chắn không phải dạng vừa. Q Show 2, 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, có các mức giá 6 triệu đồng; 5 triệu đồng; 4 triệu đồng… thấp nhất, 1 triệu đồng. Còn Supper VIP lên tới chục triệu đồng, VIP có giá 8 triệu đồng. Thế mà vẫn cháy vé, khán giả ra về cũng không phàn nàn, vì Lệ Quyên chứng tỏ khả năng hát live đáng nể, âm thanh tốt, ánh sáng đẹp, tạo nên khung cảnh lung linh, phảng phất mùi “hoàng gia” như tên gọi Q Show 2 ( Q là “Quyên” nhưng cũng ngầm xưng “Queen”- nữ hoàng).

Q Show 2, 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, có các mức giá 6 triệu đồng; 5 triệu đồng; 4 triệu đồng… thấp nhất, 1 triệu đồng. Còn Supper VIP lên tới chục triệu đồng, VIP có giá 8 triệu đồng. Thế mà vẫn cháy vé.

Sau bão dịch COVID-19, rất nhiều người, từ người lao động tay chân đến “dân” kinh doanh, đều kêu khó khăn chồng chất. Nhưng thị trường ca nhạc sau thời gian buộc phải im ắng vì dịch bệnh, đã trở lại rộn ràng. Những liveshow đáng chú ý, thu hút đông khán giả, không thể không nhắc đến 3 cái tên: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu. “Show của Đen” tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, có các loại vé: 2,950 triệu đồng; 1,950 triệu đồng; 1,650 triệu đồng; 950 ngàn đồng; 650 ngàn đồng. Trong đó với loại vé cao nhất (ở khu vực ngồi trên khán đài chính diện sân khấu), loại vé cao nhì (khu vực đứng chính diện và gần sân khấu nhất), khán giả sở hữu vé còn nhận được quà tặng áo, túi, mũ màu đen, bắn chữ trắng “Đen”; “Đồng âm”. Loại vé rẻ nhất, khu vực đứng, cũng nhận được quà tặng là chiếc mũ lưỡi trai màu đen có chữ “Đen”.

Sân khấu nhỏ và đêm nhạc trực tuyến

Hiện nay, ít có ca sĩ kiềm chế xuất hiện như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn. Còn người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà” chạy “sô” từ Nam ra Bắc. Sân khấu lớn, sân khấu nhỏ đều gặp Lệ Quyên. Vào ngày 20/10 tới đây, Lệ Quyên sẽ góp mặt trong Live Concert “Người tình 3” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cùng với nhiều “sao” khác: Trịnh Nam Sơn, Thanh Hà, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Mạnh Quỳnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Live concert này có nhiều hạng vé, thấp nhất 800 ngàn đồng cho đến Platinum: 5 triệu đồng; Diamond: 6 triệu đồng. Còn muốn gặp Lệ Quyên trong không gian phòng trà, khán giả chi dưới 2 triệu đồng/vé. Ở phòng trà Đồng Dao (TP. Hồ Chí Minh), để có chỗ ngồi tốt gặp gỡ những tên tuổi như Thanh Hà, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Như Quỳnh… khán giả móc ví 1,5 triệu đồng. Cũng phải nói thêm, vì không gian nhỏ, độ thân thiện cao nên không ít ca sỹ tên tuổi chưa đầu tư thích đáng cho những đêm nhạc được gọi là “minishow” của mình. Ca sĩ vừa hát vừa dán mắt vào giấy để chạy lời, không hiếm. Có những khi ca sĩ ngại hát hoặc đột nhiên quên lời lại chĩa míc về khán giả cầu cứu hát giúp, cũng có. Ca sĩ vừa biểu diễn vừa tranh thủ dặm phấn ở phần nhạc dạo, cũng diễn ra. Có người thích sự kém chỉn chu của những đêm phòng trà song có “thượng đế” lại khó chịu. Cũng không nên hy vọng ca sĩ biểu diễn tại phòng trà sẽ có những “món quà” bất ngờ. Họ tất bật chạy “sô” cỡ ấy thì làm gì có thời gian chuẩn bị “món” mới?

Ở thời kỳ dịch bệnh, hoạt động biểu diễn trực tuyến được khai thác. Mỹ Tâm có chuỗi đêm nhạc trực tuyến “My Soul 1981” với giá vé bất ngờ: 1 triệu đồng/vé, hạng cao nhất. Tất nhiên, bỏ ra 1 triệu đồng xem đêm nhạc trực tuyến của Mỹ Tâm, “thượng đế” cũng nhận được quà tặng cùng một vài ưu đãi khác nhưng so với các nghệ sĩ khác cùng khai thác hình thức biểu diễn này, thì giá vé của Mỹ Tâm vẫn gây “giật mình”. Một số khán giả bình luận: “Bởi cô ấy là chị Đại của làng nhạc”.

Giá vé cao, dịch vụ chưa chắc hoàn hảo

Những năm trước, khi nhạc bolero lan khắp thành thị tới nông thôn, chính là thời của những danh ca hải ngoại. Họ trở về nước thường xuyên, từ Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ… Đêm nhạc nào của họ cũng thu hút đông khán giả, dù giá vé chưa bao giờ thấp. Hiện nay, bolero đã lắng hơn song những ca sĩ tên tuổi vẫn có một lượng fan trung thành. Và những ngôi sao mới của dòng bolero đã xuất hiện. Có thể kể đến Phương Anh, Phương Ý, những “gà con” của cố nghệ sĩ Phi Nhung… Nhưng sáng giá nhất hiện nay vẫn là Hồ Văn Cường. Cậu con trai nuôi của Phi Nhung ngày nào bây giờ là “hoàng tử” trong lòng các bầu sô. Giá vé của những minishow Hồ Văn Cường hiện tại ngang ngửa ngôi sao hạng A, sức bán vé có khi vượt trội. Trong tháng 9, Hồ Văn Cường có 1 minishow ở tụ điểm Sky Lounge (Hà Nội). Chỉ hơn 1 tiếng, 300 chỗ phòng trà sạch vé, chưa đáp ứng được fan của Hồ Văn Cường. Có fan phàn nàn: “Vừa định vào mua vé, đã hết”.

Nhưng doanh nhân Thuỳ Dương (Đà Nẵng) đánh giá: “Giá vé của “sô” Hồ Văn Cường không xứng với chỗ ngồi và phục vụ”. Chị Minh Hoà, cũng bay “sô” của Hồ Văn Cường không ít cũng chung ý kiến: “Tôi và người bạn đi Cần Thơ xem “sô” Hồ Văn Cường. Hai chị em mua vé VIP gần nhau nhưng đến khi vào chỗ, mỗi người bị ngồi một nẻo. Vé VIP còn thế, vé phổ thông khổ hơn, chỗ ngồi chật chội, ghế quá gần nhau, ở khu vực trên tầng, rất khó để thấy Cường trên sân khấu”.

Ngay liveshow của Mỹ Tâm cũng để lại ồn ào nhỏ về công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Nữ ca sỹ đã thừa nhận sai sót: “Tất cả đều là lỗi của Tâm. Tâm và ê-kip nhất định ghi nhớ và cố gắng nhiều hơn nữa”. Liveshow “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn, chỉ rực rỡ trên sân khấu, còn đường đến sân khấu thiếu ánh sáng, thiếu tiện ích, nhiều khán giả phải tìm đến nhà dân để xin ké… WC.

Ưu điểm mà cũng là nhược điểm ở những đêm nhạc của ca sĩ trong nước: Ca sĩ thân thiện, chịu khó nói chuyện, giao lưu, đôi lúc quá đà gây ồn ào không đáng. Họ rất chịu khó đầu tư trang phục. Trong liveshow “The best of Như Quỳnh”, với gần 20 tiết mục, có khản giả nhẩm tính chị thay khoảng 20 váy áo. Đó có lẽ cũng là một lý do khiến liveshow này kéo dài gần 6 tiếng, 2 giờ sáng “thượng đế” mới được ra về.