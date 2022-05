'Vẽ' thông tin để nhận cọc đất nền, nữ quái bỏ túi 40 tỷ đồng

TPO - Dù không còn làm việc ở Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang từ lâu nhưng Vi vẫn lấy danh nghĩa là người của công ty này để “vẽ” ra thông tin sai sự thật về các dự án phân lô bán nền. Qua đó, đối tượng đã trót lọt nhận hàng chục tỉ đồng tiền đặt cọc của người mua đất nền.

Chiều 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Huỳnh Trúc Vi (30 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vi làm việc tại phòng Tổ chức Hành chính của Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang từ năm 2014 đến tháng 10/2020 thì nghỉ việc.

Trong thời gian từ năm 2020 - 2021, Vi biết được thông tin Công ty cổ phần Xây Lắp An Giang thực hiện nhiều dự án phân lô, bán nền trên địa bàn TP Long Xuyên, dù không còn làm việc tại đây nhưng đối tượng vẫn lợi dụng danh nghĩa là nhân viên của công ty này để đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm nhận tiền cọc của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án trên. Qua đó, chiếm đoạt số tiền trên 40 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối tượng Vi. Đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.