An Giang: Số tiền trốn kê khai thuế trong các vụ án lên tới hàng nghìn tỷ

TPO - Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua đã liên tiếp khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can về hành vi “Trốn thuế”, số tiền không kê khai nộp thuế theo quy định rất lớn từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trốn thuế là hành vi xâm phạm chính sách thuế của Nhà nước thông qua việc chủ thể không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Trốn thuế là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lí kinh tế của Nhà nước. Điển hình vào ngày 23/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường Cát) về hành vi “Trốn thuế”. Với vai trò trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty; thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình, từ năm 2016 – 2020, Cường đã giao dịch số tiền mua bán cát hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và không kê khai nộp thuế số tiền này. Qua đó, y đã trốn thuế trên 19 tỷ đồng. Hiện, vụ án này đang được Cơ quan điều tra Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, để làm rõ các hoạt động khai thác và kinh doanh mua bán cát bất hợp pháp của các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, tồn tại nhiều năm trên địa bàn. Cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang còn phát hiện và khởi tố thêm nhiều vụ án “Trốn thuế” khác với số tiền “cực khủng”. Đơn cử như vụ Trần Trí Mãnh - Chủ mưu trong vụ chi 20 tỷ đồng điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Mãnh bị khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, cụ thể là sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe giả. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, từ năm 2018 - 3/2021 Mãnh đã không kê khai nộp thuế với số tiền trên 161 tỷ đồng; trong đó, trốn thuế gần 49 tỷ đồng. Đối với đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), ngoài các tội danh như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu vàng”, “Vận chuyển trái phép USD qua biên giới”, “Rửa tiền”… Cơ quan điều tra còn tiếp tục làm rõ thêm hành vi trốn thuế của “bà trùm”. Để trốn thuế, Mười Tường đã lập ra nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với các lĩnh vực khác nhau. Từ năm 2010 – 2020, “bà trùm” đã không thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện, cơ quan thuế đang khẩn trương rà soát số tiền mà Mười Tường đã trốn thuế. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã xác định các tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc (tỉnh An Giang)tham gia đường dây buôn lậu của Mười Tường có dấu hiệu trốn thuế, điển hình như: Tiệm vàng Trương Hưng từ năm 2014 - 2020 không kê khai nộp thuế theo quy định gần 9.000 tỷ đồng; cùng mốc thời gian trên, tiệm vàng Trương Liêm cũng không kê khai nộp thuế hơn 3.600 tỷ đồng. Tương tự, ngoài tội danh “Buôn lậu”, Nguyễn Thanh Bình - Kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vàng và kinh doanh trái phép ngoại tệ tại tiệm vàng Phước Nguyên còn bị truy tố về hành vi “Trốn thuế”. Theo đó, từ năm 2015 – 2020, chỉ tính riêng hoạt động buôn bán vàng, Bình đã thực hiện các giao dịch với số tiền 6.362 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế là 339 tỷ đồng. Bước đầu xác định số tiền trốn thuế của Bình là gần 90 tỷ đồng. Với quan điểm không có vùng cấm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang hiện đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để truy xét và truy thu tất cả những khoản tiền mà các đối tượng đã trốn thuế trong các vụ án kể trên. Đồng thời, tiếp tục điều tra, cương quyết xử lý những tập thể, cá nhân nào có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng thực hiện hoạt động trốn thuế. Kim Hà - Phạm Giang