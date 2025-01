Vẽ cầu thủ Xuân Son từ gáo dừa

TPO - Bức tranh từ gáo dừa dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân Dương Xuân Bính đã thể hiện sâu sắc tình cảm của người hâm mộ dành cho cầu thủ Nguyễn Xuân Son cùng niềm động viên, khích lệ đối với nền bóng đá nước nhà.

Nguyễn Xuân Son là cái tên chiếm trọn tình cảm của khán giả, nhất là sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng tại AFF Cup 2024, trận đấu mà anh bị gãy chân khi đi bóng và cố rướn người chuyền vào cấm địa Thái Lan.

GS.TS. NGƯT Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (VNUF) thay mặt nhà trường và sinh viên, học viên tới thăm hỏi, động viên cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang điều trại chấn thương.

Nhiều món quà được gửi tới Nguyễn Xuân Son để thể hiện tình cảm yêu mến và lòng tri ân đối với cầu thủ nhập tịch sinh năm 1997. Nổi bật trong đó là bức tranh chân dung Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 được chế tác bằng gáo dừa.

Bức tranh là tác phẩm sáng tạo tâm huyết bởi nghệ nhân quốc gia Dương Xuân Bính (cựu sinh viên VNUF) cùng các sinh viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Bức tranh là sự hòa quyện ấn tượng giữa nghệ thuật và thể thao, mang nhiều giá trị về sự đoàn kết, đam mê và nỗ lực không ngừng.

Quá trình chế tác được hỗ trợ bởi công nghệ CNC và AI, kết hợp với bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ của các nghệ nhân. Bằng nguồn cảm hứng từ niềm đam mê bóng đá và sự sáng tạo, các nghệ nhân đã hòa quyện, tạo nên một bức tranh có ý nghĩa và độc đáo.

Với sự quý mến và ủng hộ từ đông đảo cổ động viên trên cả nước, Xuân Son cho thấy khả năng hồi phục mạnh mẽ, sẵn sàng trở lại sân cỏ. Với dòng chữ khắc trên bức tranh The Aspiration of Vietnamese Football, The Mark of Xuan Son - Khát vọng bóng đá Việt Nam, dấu ấn Xuân Son, tác phẩm gửi gắm thông điệp về sự nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin vào tương lai lớn mạnh của bóng đá nước nhà.

Gửi lời cảm ơn và đáp lại tấm lòng của nghệ nhân qquốc gia Dương Xuân Bính cùng các sinh viên, học viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã tặng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam một quả bóng và một áo đấu của đội tuyển Việt Nam có chữ ký của danh thủ với mong muốn truyền cảm hứng chơi thể thao, bóng đá và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước cũng như mong sinh viên không ngừng nỗ lực học tập.

Nguyễn Xuân Son có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ. Anh sinh năm 1997, gốc Brazil và chính thức đến Việt Nam thi đấu vào năm 2020. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam ngày 20/9/2024, Xuân Son nhanh chóng trở thành một phần quan trọng của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang Sik. Trong suốt thời gian qua, với hình mẫu một "Chiến binh Sao Vàng" luôn kết nối, quyết tâm và thi đấu hết mình, Xuân Son đã chinh phục người hâm mộ bằng tài năng và tinh thần thi đấu kiên cường.