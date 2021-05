Vật thể bay và ánh sáng 'lạ' vây sân bay, Cục Hàng không chỉ đạo xử lý

TPO - Các sân bay quốc tế cửa ngõ như Nội Bài (Hà Nội), Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất (TPHCM) thường xuyên xuất hiện hiện tượng chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay cất/hạ cánh, vật thể bay không xác định uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Theo Cục Hàng không, gần đây, tại một số cảng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất xuất hiện các hiện tượng chiếu đèn laser vào buồng lái, vật thể bay không xác định (flycam, drone), thả diều quanh khu vực cảng hàng không, sân bay.

Nhà chức trách hàng không đánh giá, tình trạng trên gây nguy cơ uy hiếp an toàn cho hoạt động bay.

Do đó, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền nhằm: phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều xung quanh khu vực cảng hàng không, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Các đơn vị cần xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an toàn hàng không.

Các đơn vị trên cũng được Cục hàng không yêu cầu tích cực phổ biến, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân quanh sân bay thực hiện tốt các quy định về an toàn hàng không.

Chỉ đạo của Cục Hàng không được đưa ra khi ít ngày trước khi 2 chuyến bay phải huỷ hạ cánh sau khi phát hiện có diều trong khu vực đường băng sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Dù các sự cố này chưa gây hậu quả nhưng vẫn được đánh giá là uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng.

Trước đó, tại một số sân bay đã từng xảy ra các vụ việc máy bay va phải vật thể bay không xác định khi cất/hạ cánh, gây hự hại (máy bay) và làm mất an toàn hàng không.