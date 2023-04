Vật liệu chống cháy nào đạt tiêu chuẩn?

TPO - Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của cố thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An), Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá.