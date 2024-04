Vào mùa nắng nóng, Hà Nội yêu cầu không để xảy ra mất nước kéo dài

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn và ứng phó với các tình huống thiếu nước cục bộ có thể xảy ra, UBND thành phố yêu cầu duy trì sản xuất, vận hành tối đa công suất các nhà máy nước, các trạm cấp nước, đáp ứng với khả năng cao nhất về nhu cầu sử dụng nước của 100% hộ dân khu vực nội thành và một số khu vực của các huyện đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung của thành phố; duy trì tối đa lưu lượng, áp lực cho toàn bộ hệ thống với chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Y tế.

UBND thành phố cũng chỉ đạo phân bổ điều tiết nguồn nước bảo đảm hài hòa giữa nguồn cấp và nhu cầu cũng như khả năng tiếp cận nguồn nước của từng khu vực, ưu tiên nguồn cấp cho khu vực chỉ có một nguồn cấp, không để xảy ra mất nước kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; cải tạo nâng cấp các trạm cấp nước hiện có nhằm tăng tối đa nguồn cung cho hệ thống.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát thất thu nước sạch, ứng dụng công nghệ 4.0 về quản lý khách hàng; duy trì vận hành các trạm bơm tăng áp cục bộ, vận hành mạng lưới cấp nước hợp lý kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nước cho nhu cầu ăn, uống.

Cùng với đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các dự án nguồn; các dự án phát triển mạng nhằm mở rộng cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Một nhiệm vụ khác, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý, cập nhật về trung tâm quan trắc chất lượng nước của Sở TN&MT để quản lý, điều tiết, giám sát hệ thống cấp nước sạch; điều tiết nguồn cấp giữa các nhà máy nước tập trung trong trường hợp sự cố, nhu cầu sử dụng tăng cao, bảo đảm cấp nước an toàn.

Theo Cty nước sạch thành phố Hà Nội, việc cấp nước mùa hè năm 2024 tại 16 quận, huyện với tổng số dân khoảng 4 triệu người của đơn vị sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, sản lượng nước của Cty sản xuất trung bình 600.000 m3/ngày đêm (nđ) chiếm 82% tổng sản lượng; nước mua từ Sông Đà, sông Đuống khoảng 120.000 m3/nđ.

Theo dự báo, nhu cầu sử dụng nước năm 2024 tiếp tục tăng nhanh, khoảng 2- 4% so với cùng kỳ năm 2023 ở mức 750.000 - 780.000 m3/nđ, cao điểm những ngày nắng nóng có thể tăng đến 9%, lên mức 800.000 m3/nđ.

Trong khi đó các nguồn nước do Cty nước sạch thành phố Hà Nội tự sản xuất giảm do ảnh hưởng của sụt giảm nguồn nước ngầm và chất lượng nước. Các nguồn nước cấp vào mạng từ các nguồn sông Đà, sông Đuống khoảng 740.000 m3/nđ, dự báo nguồn nước sẽ thiếu so với nhu cầu bình quân từ 10.000 - 40.000 m3/nđ, cao điểm có thể thiếu tới 60.000 m3/nđ.

Cty nước sạch Hà Nội dự báo hè 2024 một số khu vực tiếp tục xảy ra thiếu nước thậm chí mất nước tại một số thời điểm nắng nóng. Như tại quận Ba Đình có khu vực ngoài đê An Dương, Phúc Xá, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc... Quận Tây Hồ có khu vực Đê Quai, Âu Cơ, Tứ Liên, Quảng An. Quận Hai Bà Trưng có điểm Nguyễn Khoái, cuối phố Tạ Quang Bửu...