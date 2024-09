Vàng nhẫn xô đổ mọi kỷ lục, vượt 81 triệu đồng/lượng

TPO - Chỉ sau hơn 1 tiếng giao dịch buổi sáng 23/9, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn vượt 81 triệu đồng/lượng, phá vỡ mọi kỷ lục thiết lập trước đó.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 79,95 - 81,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 550.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 79,98 - 81,08 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường ở mức 79,5- 80,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn liên tục tăng trong 2 tuần qua theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới niêm yết 2.630 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn tăng hơn 4 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay vẫn đi ngang, giá bán ra thị trường 82 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, vàng nhẫn tăng khoảng 18,2 triệu đồng/ lượng, tương đương mức tăng gần 30%, ghi nhận mức sinh lời vượt trội so với nhiều kênh đầu tư khác. Hiệu suất sinh lời của vàng miếng thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 8%, từ sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách.

Giá vàng nhẫn có thời điểm cao hơn giá vàng miếng SJC nhưng đây là giá ghi nhận cao nhất từ trước đến nay mặc dù vẫn thấp hơn giá vàng miếng 900.000 đồng/lượng.

Các chuyên gia cho rằng, nếu vàng nhẫn lên cao và thay thế vàng miếng SJC thì đó là hiện tượng rất đáng quan tâm, nên đưa vào quản lý như vàng miếng chứ không để bán tự do như hiện nay.