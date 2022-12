Vấn đề xảy ra với Tập đoàn FLC ảnh hưởng như thế nào đến Bình Định?

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 9.

Trước kỳ họp, cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị UBND tỉnh thông tin một số vấn đề liên quan đến những tồn tại xảy ra tại Tập đoàn FLC có ảnh hưởng đến việc phát triển KT-XH của tỉnh?

UBND tỉnh Bình Định cho hay, đến thời điểm hiện tại, các tồn tại xảy ra với Tập đoàn FLC có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư của tập đoàn nhưng đều được xử lý theo quy định, khả năng tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh là thấp.

Theo đó, Tập đoàn FLC đã tập trung các nguồn lực triển khai đầu tư và đưa các dự án quần thể sân Golf, Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý đi vào hoạt động, tác động tích cực đến ngành du lịch của địa phương trong thời gian qua, tạo tiền đề cho du lịch Bình Định tiếp tục phát triển mạnh mẽ như hiện nay, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Thời gian gần đây, Tập đoàn FLC có gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án đang triển khai.

Qua kiểm tra, rà soát đánh giá, UBND tỉnh Bình Định đã xử lý chấm dứt hoạt động dự án Eo Gió để thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực bảo đảm để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Eo Gió, trước đó, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao UBND TP Quy Nhơn tiếp nhận, quản lý, vận hành, tổ chức các hoạt động tại đây.

Tỉnh Bình Định cũng giao UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng mức thu giá vé vào cổng khu vực Eo Gió theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định; giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm mời gọi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Được biết, Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai trên diện tích hơn 17 ha đất và hơn 4ha mặt nước biển ở xã Nhơn Lý.

Sau khi được giao khu vực Eo Gió, Tập đoàn FLC đã xây dựng các hạng mục công trình thực hiện việc bán vé cho khách vào tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, do không thực hiện theo tiến độ đăng ký, Bình Định quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Thu ngân sách ước đạt hơn 16.500 tỷ đồng

Khai mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN D tỉnh Bình Định cho biết, năm nay, 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Ước tính tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,57%, vượt 2,07% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 16.551 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.942 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.