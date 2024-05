Vá thành công thành tâm nhĩ cho 5 bệnh nhân bằng thủ thuật qua da

TPO - Ngày 27/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện thành công kỹ thuật đóng thông liên nhĩ thứ phát bằng thủ thuật qua da cho 5 trường hợp.

Phương pháp can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ qua da lần đầu được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV Đa khoa Cần Thơ), với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Trong số 5 trường hợp vừa được can thiệp, có 3 trường hợp lỗ thông to bất thường trong tim, các trường hợp được chuyển tới BV Đa khoa Cần Thơ ngày 21/5, với chẩn đoán thông liên nhĩ, chỉ định can thiệp.

Điển hình như nam bệnh nhân P.V.H. (60 tuổi, ở Vĩnh Long), chuyển tới BV Đa khoa Cần Thơ qua siêu âm tim ghi nhận thông liên nhĩ thứ phát từ trái sang phải, kích thước lỗ thông 30-33mm; tăng áp lực động mạch phổi.

Các bác sĩ BV Đa khoa Cần Thơ đã thực hiện can thệp đóng lỗ thông liên nhĩ bằng phương pháp can thiệp qua da, với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ca phẫu thuật thành công sau 45 phút.

Tương tự, 4 bệnh nhân bị thông liên nhĩ khác cũng được thực hiện kỹ thuật này trong ngày 24/5 tại BV Đa khoa Cần Thơ.

Hiện, cả 5 bệnh nhân đều phục hồi tốt sau phẫu thuật, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong ngày 28/5.