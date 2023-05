Bít thông liên nhĩ qua da cho bệnh nhân nam 72 tuổi

Bệnh nhân nam (72 tuổi) đã được các bác sĩ khoa Tim mạch ở Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thực hiện thành công vá lỗ thông bất thường trong tim bằng phương pháp can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ qua da. Người bệnh hồi phục sức khỏe tốt và đã được xuất viện. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật can thiệp tim mạch này được triển khai ngay tại khu vực Tây Nguyên.

Thời gian gần đây, ông Y.H.N (xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) luôn cảm thấy người mệt mỏi, khó thở, ông nhờ con đưa đi bệnh viện để khám. Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma thuột (BUH) tiếp nhận bệnh nhân Y.H.N (72 tuổi) trong tình trạng mệt nhiều, khó thở (tăng khi gắng sức), phù hai chân dưới. Các bác sĩ khoa Tim Mạch siêu âm kiểm tra, phát hiện trong tim bệnh nhân tồn tại lỗ thông bất thường ở vách ngăn giữa 2 tâm nhĩ với kích thước ước tính khoảng 2,7cm. Đối với trường hợp này, theo đúng các khuyến cáo đang được áp dụng trên toàn thế giới, bệnh nhân được chỉ định can thiệp bằng phương pháp bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da.

ThS.BS Thái Bình Dương - Phụ trách khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết, bệnh nhân tuy đã lớn tuổi nhưng may mắn biến chứng của lỗ thông tại tim chưa nặng nề, cộng thêm thể trạng khỏe mạnh nên cuộc can thiệp được diễn ra một cách thuận lợi, an toàn, trước sau thủ thuật không tai biến. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và xuất viện.

Theo ThS.BS Thái Bình Dương, đối với bệnh lý tim mạch này, để lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp, các bác sĩ cần đánh giá kỹ lưỡng triệu chứng cơ năng, thực thể, kích thước lỗ thông và thể trạng người bệnh. Hiện nay, có 2 phương pháp can thiệp điều trị gồm: phẫu thuật tim hở và bít thông liên nhĩ qua da. Trong đó, phương pháp bít thông liên nhĩ qua da là kỹ thuật hiện đại, điều trị xâm lấn tối thiểu. Nói tối thiểu là vì, trong phương pháp này, tất cả dụng cụ đóng lỗ thông đều được đưa vào cơ thể đến tim để vá lỗ thông chỉ thông qua một vết chọc kim nhỏ trên da. Phương pháp này được ưu tiên lựa chọn điều trị ở hầu hết các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch bởi có nhiều ưu điểm.

Trước đây, phẫu thuật này chỉ thực hiện được tại các bệnh viện tuyến trung ương tại TP HCM hoặc Hà Nội. Đến nay, các bác sĩ khoa Tim Mạch bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã làm chủ kỹ thuật và triển khai thực hiện hiệu quả. Kỹ thuật này đã được BHYT chấp nhận thanh toán khi điều trị tại BUH, giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay ở tuyến tỉnh, giảm thiểu rất lớn gánh nặng về chi phí đi lại.

Bệnh nhân Y.H.N chia sẻ, vợ chồng ông có 10 người con đều đã lập gia đình. Cuộc sống rất khó khăn, chỉ có1 sào đất trồng bắp, trước đây, hai vợ chồng hằng ngày phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Bây giờ tuổi cao, ông bà được con cháu hỗ trợ chăm sóc. “Thời gian gần đây, tôi thấy trong người mệt mỏi, khó thở. Hôm rồi không thở nổi nên được con đưa đến bệnh viện khám. Các bác sĩ kiểm tra thì phát hiện có lỗ thông lớn trong tim cần được vá lại. Nhờ các bác sĩ giỏi mà giờ tôi đã khỏe, thở đều và ăn uống tốt. Tôi khỏi bệnh và sinh hoạt được như người bình thường, không còn ảnh hưởng tới con cháu, đây là một điều vô cùng may mắn, tôi rất biết ơn các bác sĩ khoa Tim Mạch bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột”, ông Y.H nói.

ThS.BS. Thái Bình Dương thông tin thêm, thông liên nhĩ (ASD) là một lỗ thông bất thường ở vách liên nhĩ, vốn chỉ tồn tại trong thai kỳ, và dần tự khép lại sau khi trẻ được sinh ra. Việc xuất hiện lỗ thông này một cách dai dẳng cho đến tận tuổi trưởng thành là một bất thường bệnh lý, gây nên tình trạng quá tải thể tích buồng tim phải. Đây là một dị tật bẩm sinh thường gặp, chiếm 5-10% tất cả bệnh tim bẩm sinh, và là dạng bệnh tim bẩm sinh phổ biến nhất ở người trưởng thành. Các triệu chứng của bệnh rất mơ hồ, có thể biểu hiện rất sớm ở những năm đầu đời, nhưng thường sau 20 tuổi với các triệu chứng: khó thở khi gắng sức, mệt mỏi, và loạn nhịp tim…

Với mục tiêu phát hiện sớm – chẩn đoán chính xác – điều trị kịp thời các bệnh lý tim mạch và nguy cơ dẫn đến các bệnh tim mạch, Khoa Tim Mạch định hướng sẽ thực hiện các kế hoạch hỗ trợ sàng lọc cho trẻ sơ sinh và các bệnh nhân đến thăm khám tại bệnh viện để có hướng điều trị và can thiệp kịp thời cho người dân.