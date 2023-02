Va chạm với xe tải, hai mẹ con thương vong

Hai mẹ con đi xe máy va chạm với xe tải khiến con trai đang học lớp 6 tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 10/2, tại đường Duy Tân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một người tử vong.

Thời điểm trên, xe tải 92C-065.09 do tài xế CVQ (ngụ xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái va chạm với xe máy 92B1-380.81 do chị DTKD điều khiển chở theo con trai đang học lớp 6 là cháu LHN (12 tuổi, cùng ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm hai mẹ con chị D ngã xuống đường, xe tải kéo lê cháu N đi một đoạn.

Vụ tai nạn khiến cháu N tử vong tại chỗ, còn chị D bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Link gốc: https://plo.vn/va-cham-voi-xe-tai-me-bi-thuong-nang-con-trai-hoc-lop-6-tu-vong-post719312.html