Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận những đóng góp hiệu quả của EVNGENCO3 trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2023, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trước dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2024, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đề nghị EVNGENCO3 cần ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực đảm bảo cung ứng điện, tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất và đầu tư xây dựng, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, giảm điện tự dùng, tiết giảm chi phí sửa chữa lớn của các nhà máy.

Ông Đinh Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững sản xuất điện, tối ưu hóa chi phí, giá trị doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông, đảm bảo đời sống cho người lao động, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Tập thể EVNGENCO3 sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, chung tay cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống

Ông Lê Văn Danh – Tổng giám đốc EVNGENCO3 cho biết, năm 2023, sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty đạt 29,566 tỷ kWh, đạt 91,73% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua do nhu cầu phụ tải hệ thống điện giảm và ưu tiên huy động nguồn năng lượng tái tạo. Các nhà máy của EVNGENCO3 cơ bản vận hành ổn định, đảm bảo phương thức vận hành của hệ thống. Trong giai đoạn cao điểm mùa khô (tháng 4-5/2023), nhờ chủ động đảm bảo nhiên liệu (than, dầu DO) các nhà máy đã đáp ứng hiệu quả phương thức huy động, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống. Nổi bật là các tổ máy Tuabin khí Phú Mỹ, Bà Rịa phải vận hành dầu liên tục với sản lượng điện dầu được huy động là 540 triệu kWh.

EVNGENCO3 đã thực hiện tốt và đạt 12/13 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm suất hao nhiệt của nhiệt điện than, giảm tỷ lệ điện tự dùng nhiệt điện than và thủy điện, nâng cao hệ số đáp ứng khối nhiệt điện than…

Công tác sửa chữa bảo dưỡng đã hoàn thành an toàn, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần đảm bảo công tác sản xuất điện. EVNGENCO3 đã thực hiện tốt 8 công trình sửa chữa lớn cho 21 khách hàng trong và ngoài EVN. Điển hình là hoàn thành tốt một số công trình sửa chữa lớn ngoài EVNGENCO3 như đại tu tổ máy của các Nhà máy Nhiệt điện Duyên 3, Quảng Ninh, Phả Lại... Trong năm, EVNGENCO3 cũng thực hiện ký kết hợp đồng dài hạn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành Nhà máy điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, công suất 1200 MW cho Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước và hiện đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho công tác tiếp nhận, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy điện Phú Mỹ 3 BOT.

Trong công tác đầu tư xây dựng, dựa trên Quy hoạch Điện VIII, EVNGENCO3 ty đã hướng đến đầu tư năng lượng xanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiên liệu khí hóa lỏng - LNG cho vận hành các nhà máy điện tuabin khí; thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi; chuyển đổi nhiên liệu sinh khối và gia tăng tuổi thọ, thân thiện với môi trường cho các nhà máy điện. Hoàn thành nâng cấp, công bố công suất của cảng than lên 50.000DWT và cảng dầu lên 3.000DWT tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 góp phần tối ưu chi phí vận chuyển, thời gian bốc dỡ than, tăng khả năng tiêu thụ tro bay.

Tối ưu hóa chi phí, giá trị và lợi ích

Các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3 luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các yêu cầu của cơ quan chức năng về công tác bảo vệ môi trường, các chỉ số quan trắc đều trong giới hạn tiêu chuẩn. Tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ phát sinh của các nhà máy nhiệt điện than năm 2023 tiếp tục đạt mức cao. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 duy trì tỷ lệ 100%, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt tỷ lệ 94,3%, đồng thời đã tiến hành khởi công hạng mục công trình Dây chuyền phân tách tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với công suất 500.000 m3/năm.

EVNGENCO3 tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản trị, điều hành, chương trình giám sát vận hành từ xa các tổ máy RMS; ứng dụng chữ ký số, nhật ký vận hành điện tử, nâng cấp hệ thống cảnh báo xả lũ vùng hạ du các nhà máy thủy điện; xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống workflow, triển khai nâng cấp phần mềm Elogbook tại các nhà máy điện, đưa vào sử dụng hệ thống chuẩn mã hóa vật tư và kho vật tư thông minh.

Trong năm 2023, EVNGENCO3 đã hoàn thành chi trả cổ tức còn lại năm 2022 với tỷ lệ 14,5% tương ứng xấp xỉ 1.629 tỷ đồng; đồng thời thực hiện thủ tục hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2023 (từ nguồn lợi nhuận còn lại và lợi nhuận năm 2023) với tỷ lệ là 9,26% tương ứng số tiền là 1.040 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 của Công ty mẹ ước đạt 1.813 tỷ đồng. EVNGENCO3 là một trong 138 doanh nghiệp được biểu dương về những đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2020 - 2022 tại Hội nghị do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức ngày 20/10/2023.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội thường niên, EVNGENCO3 tiếp tục thực hiện tài trợ học bổng, chăm lo 47 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa phòng học cho 7 trường học, hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao 15 căn nhà tình thương, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các địa phương nơi đơn vị đứng chân…Tổng kinh phí dành cho công tác an sinh xã hội năm 2023 là hơn 12 tỷ đồng.