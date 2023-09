Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cán mốc 60 tỉ kWh điện

Đây là đóng góp quan trọng của Nhà máy trong việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận và các tỉnh Nam miền Trung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 có tổng công suất 1.244 MW (2x622MW) và Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân có công suất 42,65MWp. Cả hai cùng tọa lạc tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trong những năm qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tối ưu, đảm bảo nhiên liệu và sản xuất điện an toàn - liên tục - kinh tế, đồng thời đảm bảo môi trường.

Đặc biệt trong các đợt cao điểm mùa khô, nhu cầu phụ tải tăng cao, tình hình cung ứng điện căng thẳng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn đáp ứng tốt phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ cấp bách cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Nam Trung bộ.

Với sự chỉ đạo sát sao từ Tổng Công ty Phát điện 3, sự phối hợp tốt với Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 trong công tác bảo dưỡng sửa chữa, tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu và triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cấp, cải tiến thiết bị, nâng cao độ tin cậy, tăng hiệu suất của các tổ máy, đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế.

Điển hình là việc cải tiến thiết bị, chuyển đổi đốt dầu từ HFO sang dầu DO; cải tiến hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP đưa vào vận hành ngay từ ban đầu giúp cải thiện môi trường, không còn hiện tượng khói đen khi khởi động; đẩy mạnh thử nghiệm thành công và vận hành đốt than trộn giúp chủ động nguồn nhiên liệu, giảm thiểu khối lượng phát sinh và nâng cao chất lượng tro xỉ của nhà máy. Cùng với đó, đơn vị đang tiếp tục đề án nâng cao hiệu quả vận hành, giảm suất hao nhiệt, giảm điện tự dùng, đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ.

Tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là 5,265 tỷ kWh (đạt 66,6% kế hoạch năm). Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như suất sự cố, điện tự dùng, suất hao nhiệt… đều đạt kế hoạch được giao, các tổ máy luôn khả dụng, cung ứng nhiên liệu than đầy đủ, đảm bảo đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, hơn 83% lượng tro xỉ phát sinh của Nhà máy đã được tiêu thụ.

Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online được truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận và bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy đảm bảo thông tin số liệu quan trắc môi trường liên tục, xuyên suốt và ổn định. Cảnh quan môi trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn xanh - sạch - đẹp, Công ty thường xuyên chăm sóc, trồng thêm nhiều cây xanh bên trong và ngoài khuôn viên nhà máy, nhiều loài sinh vật biển san hô, cá, nhím biển… đến sinh sôi nảy nở trong khu vực cảng than và kênh nước tuần hoàn làm mát.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân duy trì và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chương trình Mái ấm yêu thương, đóng góp quỹ khuyến học, tiếp bước cùng em đến trường, sữa học đường, hiến máu nhân đạo, xây trường mầm non Sao Mai, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa sân trường, làm đường bằng tro xỉ… Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 15,6 tỷ đồng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tính đến hết tháng 8/2023 hơn 2.366 tỷ đồng.