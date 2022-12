USD hạ nhiệt 'đẩy' giá vàng bật tăng

TPO - Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, giá USD hạ nhiệt đã góp phần giúp giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh trở lại. Kể từ đầu năm tới nay, giá vàng trong nước tăng 5,88%, trong khi đó giá USD chỉ tăng 1,83%.

Vào lúc 6h50 sáng 1/12, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết mức 66,4 – 67,2 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra. Giá nhẫn tròn trơn 53 – 53,95 triệu đồng/lượng. Dù cùng tuổi vàng 9999 nhưng giá nhẫn tròn trơn thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 14 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 1.751 USD/ounce, tăng nhẹ 1 USD/ounce. Theo tỷ giá quy đổi tại Vietcombank, vàng thế giới khoảng 53,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 11/2022 ở mức 1.727,52 USD/ounce, tăng 3,33% so với tháng 10.

Giá vàng tăng mạnh do lạm phát Mỹ tháng 10 đã hạ nhiệt, kéo theo kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm tốc độ tăng lãi suất. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11/2022 tăng 1,82% so với tháng trước; tăng 3,95% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 11 tháng năm 2022, giá vàng trong nước tăng 5,88%.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, lúc 6h50 ngày 1/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết của ngày 30/11 với mức 23.667 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 24.840 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 23.435 - 24.835 đồng/USD (mua vào - bán ra); Eximbank niêm yết mức 23.080 - 23.270 đồng/USD.

Đồng USD trên thị trường thế giới biến động tăng, giảm đan xen. Trong cuộc họp chính sách ngày 2/11, Fed quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Đây là lần tăng 0,75 điểm phần trăm thứ tư liên tiếp do Fed đưa ra và là lần tăng lãi suất thứ 6 kể từ tháng 3 đến nay. Tuy nhiên, lạm phát Mỹ trong tháng 10 thấp hơn dự kiến đã khiến đồng USD giảm mạnh.

“Chỉ số USD bình quân tháng 11/2022 trên thị trường quốc tế đạt mức 108,16 điểm, giảm 3,4 điểm so với tháng trước. Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.855 VND/USD. Chỉ số giá USD tháng 11 tăng 2,91% so với tháng trước và tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 11 tháng năm 2022, chỉ số USD tăng 1,83%”, Tổng cục Thống kê cho biết.