Uống rượu say, cô gái gọi điện trêu Cảnh sát 113

TPO - Một cô gái uống rượu say đã bốc máy gọi Cảnh sát 113 nói rằng đang bị đánh đập, hành hạ và sau đó tắt máy. Cuộc gọi cầu cứu của cô gái này đã khiến nhiều lực lượng của Công an tỉnh Bắc Giang phải tốn công rà soát.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 16/10, Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được cuộc gọi đến số máy khẩn cấp 113 từ số điện thoại của một người phụ nữ, với nội dung cầu cứu do đang bị đánh đập, hành hạ và sau đó tắt máy. Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bắc Giang cố liên lạc lại với người trình báo để xác minh, xác định danh tính, địa chỉ nhưng không được.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) và các đơn vị chức năng triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 15 giờ ngày 20/10, lực lượng công an đã xác định và tìm thấy người trình báo tin trên đang ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là chị Đ.T. N. (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình).

Qua làm việc với Cơ quan Công an, chị N. khai nhận, ngày 16/10, sau khi uống rượu say đã gọi điện đến số 113 để trêu đùa, rồi tắt máy, bản thân không bị đánh đập, hành hạ.

Với hành vi trên, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N. về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” với số tiền là 2,5 triệu đồng.