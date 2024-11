Ukraine vinh danh ba nữ quân nhân bắn hạ tên lửa Nga

TPO - Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn do Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia. Nhiều nội dung liên quan đến vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, mở rộng lĩnh vực tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Campuchia đã được trao đổi, chia sẻ.

TPO - Trong tháng 10/2024, nhu cầu tìm mua bất động sản tại Việt Nam tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với đất nền, lượt tìm kiếm tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.