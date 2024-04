Ukraine mất cứ điểm gần Verbovoye, nhóm lính đánh thuê Ba Lan tiến vào Orekhov

TPO - Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia nói với hãng thông tấn Tass rằng quân đội Nga đã loại bỏ một cứ điểm của lực lượng Ukraine gần Verbovoye ở Zaporozhye và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến.