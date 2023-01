UBND thành phố Thanh Hoá xin ý kiến về việc chấm dứt 42 hợp đồng lao động

TPO - UBND TP Thanh Hoá đã báo cáo, xin ý kiến việc chấm dứt 42 hợp đồng lao động ký sai thẩm quyền.

42 hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không thời hạn kể trên được ký nhiều năm trước đây. Hiện những lao động này đang làm việc ở các cơ quan: 10 hợp đồng làm việc tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 19 hợp đồng làm việc tại Đội Kiểm tra quy tắc đô thị; 3 hợp đồng làm việc tại Nhà văn hoá thiếu nhi; 10 hợp đồng lao động tại Ban Quản lý di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng.

Căn cứ các quy định hiện nay, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá sẽ ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không thời hạn không đúng quy định nêu trên, với lý do: Các đơn vị sự nghiệp nêu trên đều là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên nhưng chưa thực hiện được tự chủ do không có nguồn thu, chưa được phê duyệt số lượng người làm theo cơ chế tự chủ nên phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động; mặt khác các trường hợp là hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động nêu trên đều là ký sai thẩm quyền… Sau khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng đối với các hợp đồng lao động do thành phố ký và hợp đồng do đơn vị ký, các đơn vị sẽ chủ động rà soát đối với những trường hợp có chuyên môn phù hợp, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc, xem xét việc ký hợp đồng bằng nguồn thu tự chủ của đơn vị theo đúng quy định.

Phương án trên hiện đã được UBND TP Thanh Hoá báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hoá, để xem xét, quyết định.