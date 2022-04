U23 Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng, Phú Thọ

TPO - HLV Rangnick đã đưa ra lý do khiến một số cầu thủ MU có màn trình diễn không tốt trong thời gian vừa qua. Chiến lược gia người Đức thừa nhận không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của MU.

TPO - Tập đoàn do gia đình Ricketts, những người sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs ở Hoa Kỳ, đã từ bỏ ý định sở hữu Chelsea sau khi vấp phải áp lực từ các CĐV The Blues.

TPO - Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh 2021/2022. Cập nhật lịch thi đấu và kênh trực tiếp vòng 32 Ngoại hạng Anh với các trận Tottenham vs Brighton, MU vs Norwich, Southampton vs Arsenal nhanh và chính xác nhất.