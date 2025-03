Tỷ phú Elon Musk kêu gọi truy tố người tiết lộ thông tin về ‘kế hoạch chiến tranh tuyệt mật’

TPO - Tỷ phú Elon Musk vừa tham dự cuộc họp cấp cao chưa từng có tại Lầu Năm Góc. Ông kêu gọi truy tố quan chức Bộ Quốc phòng nào tiết lộ “thông tin sai lệch có chủ đích” về chuyến thăm của ông.

Ông Musk đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong 80 phút tại Lầu Năm Góc. Không rõ các tướng Mỹ có tham gia cuộc họp này từ xa hay không, Reuters đưa tin.

Trước đó, báo New York Times dẫn lời một số quan chức giấu tên tiết lộ rằng ông Musk sẽ được nghe báo cáo về các kế hoạch chiến tranh bí mật của Mỹ với Trung Quốc, nhưng vị tỷ phú và Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin này.

Ông Musk kêu gọi phải có hành động pháp lý với những người làm lộ thông tin.

“Tôi mong đợi việc truy tố những người ở Lầu Năm Góc đã rò rỉ thông tin sai lệch có chủ đích cho New York Times. Họ sẽ bị tìm ra”, ông Musk viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội X trước cuộc gặp Bộ trưởng Hegseth.

Người phát ngôn của New York Times cho rằng việc điều tra người cung cấp thông tin sẽ “làm chùn bước trao đổi giữa các nhà báo và nguồn tin của họ, đồng thời làm suy yếu khả năng của báo chí tự do trong việc đưa ra những thông tin quan trọng có thể bị che giấu”.

Sau khi cuộc họp diễn ra, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định không muốn tiết lộ kế hoạch chiến tranh của Mỹ cho bất kỳ ai và ngụ ý nói đến khả năng xung đột lợi ích của tỷ phú Musk.

“Tôi không muốn cho ai xem cái đó. Nhưng chắc chắn, bạn sẽ không đưa nó cho một doanh nhân, người đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Elon có các doanh nghiệp tại Trung Quốc và có thể dễ bị ảnh hưởng”, ông Trump nói.

Đứng cạnh Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth cho biết đã có một cuộc trao đổi không chính thức với ông Musk, tập trung vào vấn đề đổi mới và cải thiện hiệu quả hoạt động.

“Không có kế hoạch chiến tranh nào, không có kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc. Không có kế hoạch bí mật nào cả”, ông Hegseth khẳng định.

Vì những tranh cãi xung quanh bài báo của New York Times, cuộc họp dự kiến giữa ông Musk và các thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân tại phòng họp an ninh của Lầu Năm Góc, được gọi là “The Tank”, cuối cùng không diễn ra.

Nếu ông Musk được tiếp cận kế hoạch quân sự được bảo mật nghiêm ngặt, điều này sẽ được coi là sự mở rộng mạnh mẽ vai trò của vị tỷ phú trên cương vị cố vấn tổng thống.

Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về nguy cơ xung đột lợi ích, khi ông Musk vừa là giám đốc điều hành hai doanh nghiệp Tesla và SpaceX, vừa có lợi ích kinh doanh tại Trung Quốc.

Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Tammy Duckworth đã gửi thư đến Bộ trưởng Hegseth yêu cầu cung cấp chi tiết về những thông tin đã được chia sẻ với tỷ phú Musk và lý do tại sao.

“Không có lý do chính đáng nào về an ninh quốc gia hoặc bất kỳ lý do nào khác để cung cấp thông tin này cho ông Musk”, họ viết.

Nhà Trắng trước đây cho biết ông Musk sẽ tự rút lui nếu xảy ra bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các hoạt động kinh doanh của ông với vai trò của ông trong việc cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Tỷ phú này đã ký được một số hợp đồng với Lầu Năm Góc, kiếm được doanh thu hàng tỷ đô la. Hệ thống lá chắn tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Trump chỉ đạo xây dựng có thể sử dụng hàng trăm cảm biến và vệ tinh để giám sát tên lửa đạn đạo đang bay tới, phù hợp với SpaceX và đơn vị Starlink của họ.

Sáng 21/3, ông Musk đến Lầu Năm Góc với đoàn xe hộ tống. Khi rời đi, ông Musk được nhìn thấy đang đùa giỡn với Bộ trưởng Quốc phòng và cho biết cuộc họp diễn ra tốt đẹp.

Thu Loan