Tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 95%

TP - Tại trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 do Bộ Công an phát động, cụm 8 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đồng thời ban hành Quy chế hoạt động và nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, phương pháp chấm điểm cụ thể làm căn cứ để bình xét danh hiệu thi đua. Trên tinh thần đó, bám sát khẩu hiệu hành động của Bộ Công an, công an các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua do Bộ Công an, UBND các tỉnh phát động, công an các tỉnh cụm 8 đã hưởng ứng thực hiện có hiệu quả, như: Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hội nghị điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đợt thi đua cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024 của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong năm 2024, tỷ lệ điều tra, khám phá án của công an các tỉnh trong cụm 8 đạt gần 86%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 95%. Từ đó, tình hình an ninh chính trị của các địa phương được giữ vững, ổn định. Ngoài ra, có 6.474 lượt tập thể, cá nhân thuộc công an các tỉnh được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 8 năm 2025 cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cụm phó cho Công an tỉnh Ninh Thuận.