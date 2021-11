TP - 159 du khách quốc tế đầu tiên có mặt tại Quảng Nam theo hình thức “hộ chiếu vắc xin” sau 2 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19. Du khách kỳ vọng một trải nghiệm thú vị, còn chính quyền địa phương cam kết tạo điều kiện tốt nhất có thể để du khách tham quan thưởng ngoạn.

Nối lại du lịch sau giãn cách

Sáng 19/11, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Sở VH-TT&DL có mặt tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An Hoiana - nơi đoàn khách quốc tế đầu tiên chọn nghỉ dưỡng để tổ chức chào đón du khách.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vui mừng, nồng nhiệt đón đoàn du khách đầu tiên trở lại sau hai năm bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. “Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong thời gian nghỉ ngơi tham quan thưởng ngoạn tại những khu du lịch đẳng cấp trong điều kiện tốt nhất có thể”, ông Tân nói.

Vui vẻ nhận bó hoa từ lãnh đạo tỉnh trao, ông Petter 69 tuổi, du khách Thụy Ðiển nói rằng rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. “Tôi yêu Việt Nam, và luôn cảm thấy đến đây như trở về nhà của mình. Bây giờ thì rất hào hứng để trải nghiệm những điều tuyệt vời từ chuyến du lịch này”.

Trong hai ngày 17 - 18/11, hai chuyến bay đầu tiên chở 159 du khách đến từ các quốc gia Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt kiều đến Quảng Nam. Đoàn khách chọn nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana.

Sau khi thả bước dạo quanh khuôn viên khu nghỉ dưỡng, anh Bob Timmermans (36 tuổi, du khách người Hà Lan) vui vẻ nhảy dây rèn luyện sức khỏe. Anh nói rằng đã đến Việt Nam cách đây 2 năm và có ấn tượng đẹp về đất nước và con người nơi đây nên ngay khi có thông tin về chuyến du lịch theo chương trình “hộ chiếu vắc xin” anh đăng ký tham gia ngay. “Thật tuyệt vời khi trở lại Việt Nam. Trong 7 ngày, ngoài nghỉ ngơi trải nghiệm dịch vụ ở khu nghỉ dưỡng tôi sẽ tham quan phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và một số nơi trong tua đã có sẵn. Tôi thấy rất hào hứng, hy vọng sẽ có một kỳ du lịch tuyệt vời”, anh Bob Timmermans chia sẻ.

Tua đặc biệt

Trong chương trình tham quan 7 ngày, Quảng Nam thiết kế tua đặc biệt gồm chương trình vui chơi giải trí tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, Vinpear Nam Hội An, Khu du lịch TUI BLUE Nam Hội An. Du khách cũng có thể tắm biển nghỉ ngơi trên bãi cát dài nắng vàng đẹp của Quảng Nam, đánh golf, casino và tham quan hai di sản văn hóa là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Ðại sứ Việt Nam đồng hành quảng bá du lịch Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch mong muốn các Ðại sứ Việt Nam tại nước ngoài truyền đi thông điệp Việt Nam an toàn, đang mở cửa chào đón du khách quốc tế. Tổng cục đang triển khai kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế với thông điệp “Live fully in Vietnam” với ba giai đoạn, bắt đầu từ cuối tháng 11/2021. Tổng cục đang tập trung vào các thị trường trọng điểm, một số thị trường mới giàu tiềm năng như Ấn Ðộ, Trung Ðông, phát triển dòng sản phẩm thế mạnh như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa, hội nghị. Liên quan tới mở cửa quốc tế, UBND TPHCM cũng vừa có văn bản khẩn trình Thủ tướng và Bộ VH-TT&DL xem xét chấp thuận chủ trương cho thành phố được thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12/2021, mở rộng đón khách quốc tế trong năm 2022, thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vắc xin” đến thành phố, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh. NGUYÊN KHÁNH

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay, địa phương đã lên phương án xử lý linh hoạt khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các du khách đến tham quan đã tiêm đủ liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính là điều kiện cơ bản an toàn. Tuy nhiên, nếu trường hợp trong đoàn có ca F0, sẽ có phương án điều trị tốt nhất. Trường hợp F0 nhẹ không triệu chứng sẽ bố trí resort cho du khách nghỉ ngơi thư giãn, vừa điều trị y tế cách tốt nhất. Trường hợp nếu bệnh chuyển biến nặng sẽ phân tầng điều trị tốt nhất cho du khách.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, ngoài đoàn khách đầu tiên, còn hai đoàn khách du lịch khác đi theo chuyến bay charter với tổng cộng khoảng 350 người quốc tịch Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Việt kiều tại một số nước sẽ đến Quảng Nam. Các du khách sẽ sử dụng các dịch vụ cung ứng theo hình thức khép kín và được tham quan một số điểm đến trên địa bàn tỉnh theo lịch trình được thống nhất trước.

Từng bước phục hồi

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 thí điểm, từ tháng 1/2022, tỉnh Quảng Nam sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1 (Phú Quốc - Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh).

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, căn cứ tình hình dịch COVID-19 thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.