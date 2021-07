Tuyến đường hoa tái chế từ vỏ xe cũ

TPO - Trong những năm qua, hiệu quả mang lại từ chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” là vô cùng to lớn, đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Hình ảnh thanh niên tình nguyện đã tạo được sự tin yêu trong lòng người dân thông qua các công trình phần việc thanh niên hỗ trợ cho địa phương.

Tỉnh đoàn An Giang ra quân chiến dịch Mùa hè tình nguyện hè với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, tình nguyện chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”. Do tình hình dịch phức tạp nên Tỉnh đoàn không tổ chức phần lễ mà trực tiếp làm các hoạt động cụ thể, thiết thực giúp người dân, trị giá trên 550 triệu đồng.

Theo đó, Tỉnh đoàn An Giang triển khai các hoạt động chiến dịch Mùa hè tình nguyền tại TP Châu Đốc và huyện An Phú. Cụ thể, tổ chức chương trình “Nước sạch vùng biên", tặng 16 hệ thống gạt nước. Đồng thời, trao tặng 47 phần quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có thanh niên tham gia trực chốt; tổ chốt phòng chống dịch. Thăm hỏi động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới.

Bên cạnh đó, tổ chức gian hàng 0 đồng phát rau củ quả và ATM gạo. Ngoài ra, bàn giao 6 hệ thống gạt nước do Hội Thiện nguyện Thiện Tri Thức tài trợ; hỗ trợ 147 bandroll cho 11 huyện tham gia chiến dịch hè... tổng trị giá trên 550 triệu đồng.

Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” tỉnh An Giang đến nay đã trải qua 19 lần tổ chức. Chiến dịch năm 2021 được triển khai theo các nhóm thanh niên, gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, chiến dịch năm nay các đội hình tình nguyện sẽ giảm về mặt số lượng nhằm đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các hoạt động trong Chiến dịch vẫn đảm bảo chất lượng, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: hỗ trợ người dân tại các địa bàn vùng biên giới, vùng kinh tế khó khăn; tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai các nội dung tuyên truyền, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường; đặc biệt là tham gia cùng địa phương trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo anh Bằng, trong những năm qua, hiệu quả mang lại từ chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” là vô cùng to lớn, đánh dấu sự trưởng thành của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Hình ảnh thanh niên tình nguyện đã tạo được sự tin yêu trong lòng người dân thông qua các công trình phần việc thanh niên hỗ trợ cho địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Ban Chỉ đạo chiến dịch các cấp chỉ đạo các hoạt động phải tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính lan tỏa, hiệu quả, an toàn và cần phải quan tâm sâu sát việc đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, quan tâm chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút Đoàn viên, thanh niên và các lực lượng khác trong xã hội cùng tham gia, đảm bảo hiệu quả về cả nội dung lẫn hình thức; tận dụng tối đa hiệu quả công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đảm bảo thông tin hoạt động được đăng tải kịp thời, chính xác.

Ngoài ra, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, kiến tạo và thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, khơi dậy được khả năng sáng tạo trong mỗi thanh niên. Tận dụng tối đa các nguồn lực để hỗ trợ lâu dài cho hoạt động khởi nghiệp của địa phương.