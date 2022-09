Tuổi trẻ Nghệ An học tập và noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

TPO - “Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”, em Võ Thị Phương Trang, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong bày tỏ.

Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022) diễn ra sáng 6/9, em Võ Thị Phương Trang, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đã đại diện cho thế hệ trẻ Nghệ An bày tỏ lòng tự hào được sinh ra trên quê hương Nghệ An giàu truyền thống hiếu học và cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tiếp nối ý chí cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc trọng trách là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Đã có hàng ngàn thanh niên tình nguyện tòng quân nhập ngũ, tham gia lực lượng thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Lịch sử mãi mãi khắc ghi những địa danh, đơn vị anh hùng như: Tập thể 14 chiến sỹ thanh niên xung phong Anh hùng của Đại đội 317 - Truông Bồn; Đại đội thanh niên xung phong 333 (Cầu Cấm); Chi đoàn thanh niên tình nguyện ở phà Bến Thuỷ… Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên đã vĩnh viễn để lại tuổi xuân của mình trên các chiến trường. Sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thanh niên Nghệ An đã góp phần cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Tuổi trẻ Nghệ An hôm nay, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, tình nguyện và trách nhiệm công dân; nỗ lực trong học tập, hăng say trong lao động; sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; phấn đấu khởi nghiệp, lập nghiệp với khát vọng cháy bỏng là lan tỏa tinh thần, ý chí, nghị lực, trí tuệ tuổi trẻ xứ Nghệ, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh trên con đường hội nhập”, em Võ Thị Phương Trang chia sẻ.

Khơi dậy mạnh mẽ trong lòng thế hệ trẻ hôm nay là lý tưởng, khát vọng lớn về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 đúng dịp 100 năm ngày đất nước độc lập. Cùng với đó, mục tiêu “phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định cũng là mục tiêu và là động lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

“Bằng tất cả lòng thành kính, tuổi trẻ Nghệ An vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nguyện viết tiếp những trang sử của quê hương đất nước, biến ý chí, lòng khâm phục các bậc tiền bối cách mạng và đồng chí Lê Hồng Phong thành hành động cụ thể; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, mang khát vọng cống hiến, quyết tâm cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân sớm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, em Võ Thị Phương Trang bày tỏ.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902, tại làng Thông Lạng, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Hồng Phong từng là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Đông Dương, chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tiêu biểu và tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.