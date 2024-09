Tuổi trẻ Bình Dương mang trung thu đến với trẻ em nghèo

TPO - Tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), các đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương đã tới tổ chức tặng quà trung thu cho các trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, tại Bình Dương, các em thiếu nhi được anh, chị đoàn viên, thanh niên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa.

Ngày 8/9, anh Trương Chấn Sang - Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh vì cộng đồng (Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương) cho biết, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, CLB tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Huyện Đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) tổ chức chương trình vui trung thu năm 2024 cho các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đã tổ chức trao quà trung thu cho hàng trăm học sinh tại trường Tiểu học Tân Thắng 2 và các điểm trường lân cận tại xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân).

Tại chương trình, ban tổ chức đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nhằm mang đến cho các em thiếu nhi ở huyện Hàm Tân một mùa Tết trung thu trọn vẹn, ý nghĩa. Chương trình đã trao tặng 1 tủ sách cho thư viện trường học; tặng hơn 350 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa tươi và bánh kẹo cho các em học sinh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Anh Trương Chấn Sang cho biết, trung thu là Tết của trẻ em song không phải tất cả trẻ em đều có cơ hội để vui chơi. Thấu hiểu được điều đó, tuổi trẻ Bình Dương đã thực hiện chương trình mang trung thu tới các em thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương, trong đó có huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Thời gian tới, tuổi trẻ Bình Dương tiếp tục thực hiện chương trình mang trung thu tới các em vùng sâu, vùng xa khắp mọi miền đất nước.

Cùng ngày, chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành Đoàn Thuận An cho biết, đơn vị đã thực hiện chương trình dành cho thiếu nhi ở các lớp học tình thương trên địa bàn dịp Tết trung thu. Các lớp học tình thương do Thành Đoàn Thuận An thành lập, bố trí cán bộ Đoàn đứng lớp để dạy học cho các em, hầu hết là con em công nhân ở các tỉnh cùng cha, mẹ đến Bình Dương sinh sống và bỏ học từ nhỏ.

Theo đó, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Thuận An phối hợp Trung tâm mua sắm AEON Mall Bình Dương Canary tổ chức chương trình với chủ đề “Trung thu yêu thương” năm 2024.

Hàng trăm thiếu nhi tại các lớp học tình thương trên địa bàn thành phố Thuận An đến tham quan siêu thị, được tặng bánh trung thu, lồng đèn. Sau khi tham gia các hoạt động vui chơi, các em còn được xem phim hoạt hình "Richard the stork 2" tại rạp chiếu phim CGV và dùng bữa trưa tại khu ẩm thực Foodcourt.

Chương trình đã tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa, ngập tràn tiếng cười, giúp các em cảm nhận một mùa Tết Trung Thu đủ đầy, trọn vẹn tình yêu thương. Từ đó, động viên các em luôn cố gắng học tập, phấn đấu làm con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Cũng trong ngày 8/9, anh Nguyễn Thành Lâm - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, vừa cùng 34 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thực hiện chương trình thăm hỏi, trao tặng quà cho các em thiếu nhi được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Bình Dương nhân dịp Tết Trung Thu.