Tử vi 12 con giáp chủ nhật 9/1: Chuột mất trộm, Chó bị cạnh tranh

TPO - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 9/1 cho thấy, người tuổi Tý có kẻ cạnh tranh làm ăn nên cần cẩn thận vì có trộm cắp vặt; Tuổi mùi khá may mắn trong con đường học tập và làm việc; người tuổi Tuất làm ăn buôn bán hay bị cạnh tranh, đấu đá...

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay, vận sự nghiệp không tốt do ảnh hưởng từ Kiếp Tài. Tuy nhiên vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng may là không bị ảnh hưởng quá nặng, trừ những bạn phải tăng ca, làm thêm hoặc làm nghề tự do. Có kẻ cạnh tranh làm ăn với người kinh doanh, trong ngày nên canh chừng cẩn thận vì có trộm cắp vặt.

Tình cảm cũng ảm đạm không kém do Thổ khắc Thủy. Những ai đã lập gia đình hôm nay không được hài hòa trong mối quan hệ gia đình cho lắm. Bạn và người ấy dễ nảy sinh những mâu thuẫn và bất hòa về mặt đối nhân xử thế. Người đang yêu thì cứng đầu cố chấp luôn tự cho mình là đúng nhất.

Đi ra ngoài cũng nên cẩn thận kẻo bị mất tiền hoặc mất cắp đồ vật có giá trị. Tài vận kém sẵn nên Tý khi tham gia giao thông chớ xem thường luật kẻo lại nộp tiền phạt. Đi đến nơi đông người thì nên để ý đến tư trang của mình, đừng quăng quật đồ đạc lung tung.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Vàng, đỏ

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

May mắn cho tuổi Sửu nhờ Chính Quan nên học hành và công việc rất thuận lợi. Các bạn học sinh cứ kiên trì nỗ lực và chuẩn bị bài đầy đủ cho tuần mới thì kết quả rất tuyệt vời. Người đi làm cuối tuần không vướng bận công việc, có thời gian thảnh thơi nghỉ ngơi nạp năng lượng cho tuần mới.

Vận trình tài lộc ổn định, bạn không phải tiêu nhiều tiền trong ngày. Dù ham mua sắm, săn đồ giảm giá nhưng Sửu biết nhìn ví tiền của mình để tiêu pha không quá tay. Nếu có tiêu nhiều thì cũng chỉ là cho những trường hợp bắt buộc như đám cưới, sinh nhật.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Hồng, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Hôm nay tuổi Dần nhờ Tam Hợp nên vận trình công việc ổn thỏa, sếp không giao thêm việc làm phiền ngày nghỉ của bạn, nhiều người ham làm sẽ đi làm thêm hoặc buôn bán thêm để kiếm thêm chút gạo cuối năm. Nếu lạc quan và chăm chỉ thì sớm có thành công.

Nhiều bạn trẻ có thưởng nóng từ cấp trên hoặc nhặt được tiền nhỏ. Đây là thời điểm thích hợp để những người này tìm cách cải thiện tình hình tài chính hiện tại, thực hiện những bước ngoặt tuyệt vời cuối năm.

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, nâu

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Tử vi tuổi Mão

Lục Hợp giúp Mão biết coi trọng thể diện của mình trong công việc. Hôm nay nếu ai có hẹn thêm với đối tác làm ăn thì rất thuận lợi, đôi bên đều thỏa mãn yêu cầu. Lục Hợp còn che chở giúp con giáp này rút ngắn được khá nhiều thời gian xử lý những rắc rối đang gặp phải.

Thương Quan chiếu mệnh thì không có lợi cho chồng con, bạn nữ quá bận rộn và chú tâm đến công việc nên bỏ bê gia đình, không chu đáo như trước. Đôi lúc, việc bạn vô tình trút giận vô cớ lên nửa kia dễ khiến họ cảm thấy tổn thương và khó chịu.

Tài lộc do Mộc khắc Thổ nên đi xuống khá nhanh, càng về cuối tuần bạn càng tiêu tiền cho những thứ không đâu. Mão khá đơn độc, giúp đỡ người ta lúc khó khăn chuyện tiền nong nhưng lại không được đáp lại như ý. Người cho nợ tiền thì khó đòi lại được.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Thật không may cho ngày cuối tuần khi công việc trì trệ, học hành không có tiến triển. Người buôn bán hơi đuối với sức mua gần đây của khách hàng, hôm nay bạn thấy chán nản và muốn đổi hướng. Bạn không còn tự tin, chủ động nên dễ đánh mất cơ hội phát triển dành riêng cho mình vào thời gian tới.

Thiên Quan chiếu mệnh thì hay nảy sinh ý nghĩ mâu thuẫn với bạn bè hoặc đối tác. Bạn thấy không vừa mắt với một số người và muốn đuổi họ ra khỏi cuộc sống của mình. Người có gia đình tính tình hơi nóng nảy nên không mấy hòa hợp với con cháu trong họ hàng. Thái độ quyết định vận tình cảm hôm nay tốt hay đẹp đó nhé.

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Vàng, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi tuổi Tị

Xem tử vi hàng ngày dự báo Thiên Tài chiếu mệnh nên những người làm công ăn lương hoặc làm ông chủ, bà chủ kinh doanh nhỏ lẻ nay lại có lợi nhưng không khuyến khích bạn tự mãn với thành tích bản thân đang có. Dù thông minh và lạc quan nhưng hôm nay cũng không có gì khởi sắc hơn so với trước. Ngày này là cơ hội các bạn cần thay đổi, chịu chấp nhận yếu điểm của bản thân để cố gắng.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ đơm trái cho những đôi đang yêu sớm đi đến bàn chuyện trăm năm. Đường tình duyên suôn sẻ chỉ dành cho những ai đã sẵn sàng đón nhận tình cảm mới. Tị cũng dần nhận ra thiếu vắng người ấy bạn cô đơn và tổn thương biết nhường nào.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tử vi tuổi Ngọ

Vận nhờ Tam Hợp nên ngày cuối tuần được yên thân, công việc không bị tiểu nhân quấy rối. Bạn là người có tài lại có tâm nên nếu còn trẻ cứ tranh thủ cố gắng để sau này không phải hối hận. Thời gian tới ngọ có nhiều cơ hội để cọ xát để có được những bước tiến không ngờ trong sự nghiệp của mình.

Đường tình cảm rất tốt nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Bạn và người ấy có sự tương đồng về tính cách nên đôi khi cả hai có tâm hồn đồng điệu và thu hút nhau. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để Ngọ đưa ra các quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm như việc kết hôn hoặc sinh con.

Chính Tài chiếu mệnh nên nguồn thu nhập chủ yếu trông cậy vào công việc chính của bạn, nghề tay trái không khấm khá lắm. Tài lộc đang ở giai đoạn trung bình, vì thế Ngọ nên tiết kiệm một khoản để phòng thân.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Tím, trắng

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Tuổi mùi khá may mắn trong con đường học tập và làm việc nhờ Chính Quan. Bạn trẻ tuổi Mùi nhiều người thông minh, ra sức cày cuốc chăm chỉ kể cả ngày nghỉ vì tương lai. Thời điểm này dù công việc khá bận nhưng bạn vẫn sắp xếp được thời gian để thu xếp ổn thỏa, cuối tuần không được nghỉ ngơi nhưng bù lại là công việc tốt đẹp như mong đợi.

Tuy nhiên Tương Hình lại cho Mùi một cú sốc trong chuyện bạn bè, nhiều người nhận ra một vài người bạn không tốt như mình vẫn nghĩ. Yêu đương thì có cãi vã nhưng không quá nghiêm trọng. Cả hai nên dành cho nhau nhiều thời gian để chia sẻ, trải lòng, có như vậy tình yêu mới càng bền chặt.

Hai hành Thổ tương hòa cho biết dù túi tiền có dấu hiệu hao tổn nhưng tin vui là tình trạng này sẽ không còn kéo dài quá lâu đâu. Càng vất vả kiếm tiền, Mùi càng nỗ lực để bản thân mình hoàn thiện hơn, ghi điểm trong mắt người khác.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, cam

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Tử vi tuổi Thân

Mệnh có Thiên Ấn chiếu thì có lợi cho những bạn làm nghề dịch vụ chăm sóc khách hàng, kinh doanh tự do, hôm nay khá đông khách và lộc lá. Bạn khéo ăn khéo nói, linh hoạt nên thu hút được nhiều khách hàng. Người làm công ăn lương dễ nhận được một khoản tiền thưởng sau những nỗ lực, chăm chỉ trong thời gian vừa qua.

Tam Hội giúp các mối quan hệ ngoại giao làm ăn tiến triển tốt đẹp, gia đình yên ấm. Nhờ đó mà giúp chuyện tình cảm của các đôi đã cưới luôn hạnh phúc, mặn nồng như thuở mới yêu. Người độc thân duyên dáng, năng động nên có cơ hội gặp được mối lương duyên tốt trong thời gian này.

Đường tài lộc khởi sắc hơn thời gian trước đây nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Nhờ phúc đức tốt, cùng bản lĩnh mạnh mẽ, con giáp này luôn có thể vượt qua mọi khó khăn để vật lộn với cơm áo gạo tiền khiến người khác nể phục.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tý, Tị

Tử vi tuổi Dậu

May mắn có Tam Hội độ mệnh nên cuối tuần tuổi Dậu được ngơi tay, không bị làm phiền bởi cấp trên. Người làm ăn tự do khéo ăn khéo nói, linh hoạt nên không bao giờ bị đi lùi. Cảm giác sẽ có lúc khá mệt mỏi nhưng tôi tin rằng ý chí tinh thần mạnh mẽ có thể khiến bạn vượt qua tất cả.

Thổ sinh Kim cho đường tình cảm nảy nở như hoa. Bạn chịu khó làm quen, tham gia nhiều buổi tiệc hơn để giải phóng được bản thân. Nếu đã có đối tượng như ý thì hãy mạnh dạn tỏ tình, tán tỉnh, người ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức đó, biết đâu sang năm lại cưới luôn.

Chính Ấn chiếu mệnh nên bạn kiếm tiền bằng cái tâm của mình là chính, dù hôm nay chưa giàu sang như bao người nhưng tương lai sẽ được đền đáp xứng đáng. Hôm nay sẽ có một vài người chủ động trả nợ cho bạn, đừng gây khó dễ cho họ nhé.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh lá

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất

Thiên Quan chiếu mệnh nên làm ăn buôn bán hay bị cạnh tranh, đấu đá. Bạn đông khách lắm kẻ ghen ghét muốn phá hoại, cẩn thận đừng tin lời người ngoài. Muốn công việc tới đây thuận lợi thì trước hết bạn hãy ổn định lại tâm trạng. Đừng đứng núi này rồi trông núi nọ không hay đâu.

Nhờ hai hành Thổ tương hòa nên may mắn là vận tình cảm không có gì đáng lo. Nếu mệt mỏi quá thì về nhà nghỉ ngơi, tâm sự với cha mẹ. Đã bao lâu rồi bạn không đi ăn hay mua sắm cùng với những người bạn thân. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không hẹn luôn trong tối nay.

Vận tiền bạc cũng hanh thông, bạn có một khoản tiết kiệm nho nhỏ cho riêng mình nhờ tính cần cù, chịu khó tích góp. Nhiều bạn có ý định mua sắm một món đồ gì đó có giá trị lớn ở trong nhà thì đây là ngày thích hợp để rinh nó về.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Nâu, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi tuổi Hợi

Tuổi Hợi có Tỷ Kiên chiếu mệnh nên bất lợi cho những người làm quản lý, lãnh đạo. Cấp dưới của bạn không tận tâm, hay chia bè kết phái để chống lại bạn, cẩn thận nhé. Bạn nào còn trẻ thì sẽ đạt được sự tín nhiệm của cấp trên nhưng lại làm mất lòng đồng nghiệp.

Mặt tối và tình cảm, Thổ khắc Thủy nên sẽ có những thay đổi trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy khiến cả 2 xa cách. Người độc thân khá kiêu ngạo và tự tin nên không thích chủ động, ghét sự phức tạp nên vẫn ế mốc người. Hãy lên kế hoạch một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình hoặc bạn bè nhé.

Nếu hôm nay bạn không sân si thì danh lợi miễn bàn, có lộc. Hãy cẩn thận hơn trong chi tiêu, gần đây dễ vướng phải những khoản tiền bất ngờ như cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan. Bạn thấy xót tiền nhưng cũng phải tiêu vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Trắng, hồng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.