Truyền thông Indonesia 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng lịch sử trước Saudi Arabia

TPO - Từ vị thế khó khăn, đối diện với áp lực bủa vây, Indonesia đã vươn mình để giành lấy chỗ đứng vững chắc ở bảng C sau thắng lợi 2-0 trước Saudi Arabia. Và kết quả này đang khiến NHM cũng như truyền thông của họ được dịp bùng nổ.

Sau trận thắng Saudi Arabia 2-0 đầy thuyết phục nhờ cú đúp của Maselino Ferdinan, truyền thông xứ vạn đảo đã có dịp đưa đội tuyển nước nhà lên mây. Tờ CNN Indonesia viết: “Màn trình diễn tuyệt vời của Marselino Ferdinan. Anh đã giúp Indonesia làm Saudi Arabia câm nín. Với lối chơi khoa học, không cầm nhiều bóng nhưng hiệu quả đạt tối đa, Indonesia đã hủy diệt Saudi Arabia”.

Tờ Bola thì dành lời ngợi khen cho Ferdinan. Họ cho rằng đây là trận đấu hay nhất của tiền vệ 20 tuổi cho ĐTQG. “Marselino Ferdinan trở thành người hùng trong chiến thắng của đội tuyển Indonesia trước Saudi Arabia. 2 bàn thắng ở phút 32 và 57 giúp Garuda giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên ở vòng loại”, Bola viết.

“Marselino đã trải qua một trận đấu phi thường và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nhìn vào số liệu thống kê, anh ấy thực sự xứng đáng. Cầu thủ này có tổng cộng 5 cú sút, trong đó có 2 cú sút trúng đích và tất cả đều thành bàn. Đây chính là trận đấu hay nhất của anh cho các đội tuyển quốc gia”.

Tờ Bolasport nhấn mạnh: "Indonesia đã giúp bóng đá Đông Nam Á nở mày nở mặt khi lần đầu tiên đánh bại Saudi Arabia sau 20 trận chỉ biết hòa và thua, chấm dứt 4 thập kỷ phải cúi mặt trước đội tuyển này. Đội bóng Đông Nam Á gần nhất đánh bại Saudi Arabia là Thái Lan vào năm 1984”.

Trang Detik thì tin rằng chiến thắng này là bản lề, giúp đội nhà mở toang cánh cửa dự World Cup 2026: “Sau chiến thắng trước Saudi Arabia, Indonesia đã có thể mơ về cơ hội góp mặt ở World Cup 2026. Đây là chiến thắng khiến bất cứ ai cũng phải nổi da gà”.

Tình thế ở bảng C hiện tại đang rất giằng co. Ngoài việc Nhật Bản vượt trội, cơ hội vẫn còn nguyên cho những đội nhóm dưới. Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain và Trung Quốc có cùng 6 điểm nhưng Trung Quốc xếp cuối do kém nhất về chỉ số phụ. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ được định đoạt bằng số bàn thua.