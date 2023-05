Truy tìm xe tải nghi gây tai nạn làm 2 người thương vong ở Bình Dương

TPO - Theo người dân sống gần hiện trường và hình ảnh camera ghi lại, thời điểm xe máy ngã xuống đường khiến 2 người thương vong có một xe tải đi qua nhưng không dừng lại. Hiện trường cũng vương vãi nhiều mảnh vỡ của xe tải.

Chiều 22/5, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh trong khu vực để điều tra nguyên nhân vụ 2 người thương vong trên đường Tỉnh lộ 43, đoạn thuộc địa bàn phường Bình Hòa.

Theo cơ quan công an, hình ảnh từ camera cho thấy, thời điểm chiếc xe máy ngã xuống đường, xuất hiện một chiếc xe tải đi ngang qua, trùng khớp với lời kể của một số người dân có mặt tại hiện trường. Chiếc xe tải trên nghi có liên quan đến vụ va chạm giao thông dẫn đến chết người nên công an đang truy tìm để làm rõ.

Trước đó vào khoảng 22h tối 21/5, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an TP Thuận An và đại diện Viện Kiểm sát cùng cấp đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn trên Tỉnh lộ 43.

Tại hiện trường, ông B (45 tuổi) tử vong tại chỗ. Bà K (43 tuổi) bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhiều mảnh vỡ tại hiện trường cho thấy vụ tai nạn có liên quan đến xe tải như gương chiếu hậu, cản sau xe...

Chiếc xe máy của các nạn nhân tại hiện trường bị hư hỏng nặng. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chạy song song với xe máy do ông B điều khiển chở bà K. Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì phát hiện ông B đã tử vong, trong khi chiếc xe tải vẫn tiếp tục di chuyển.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, chiếc xe tải tình nghi có liên quan màu trắng, chạy từ TP Thuận An (Bình Dương) về hướng TP Thủ Đức (TPHCM).