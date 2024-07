Truy tìm đối tượng gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Quảng Trị

TPO - Công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 20/7, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải Nguyễn Xuân Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh điều tra nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp ở xã Vĩnh Chấp.

Trước đó, vào các ngày 11, 12 và 13/7, rừng trên địa bàn xã Vĩnh Chấp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy, gây thiệt hại gần 20 ha cây tràm, keo, rừng thông và thực bì sau khai thác. Lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện dập lửa. Qua điều tra, bước đầu công ty nhận định, vụ cháy rừng do có người cố tình đốt để phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự cũng như công tác bàn giao đất cho người dân địa phương. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh, công an và cơ quan chức năng tích cực điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cháy để xử lý.