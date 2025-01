Trường Giang bị miệt thị

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Đấu-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.