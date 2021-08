Trưởng đại diện WHO nói về sự nguy hiểm của biến thể Delta

TPO - TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết hiện nay, có ít nhất 17 vắc xin đã được triển khai, 7 trong số đó đã được WHO phê duyệt vào Danh sách sử dụng khẩn cấp.

TS. Park thông tin 7 loại vắc xin được WHO phê duyệt gồm Pfizer/BionNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm/BBIP và Sinovac. WHO đang giám sát chặt chẽ hiệu quả của các vắc xin này trong thực tế, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc xin. Các dữ liệu tính đến 6/8 cho thấy vắc xin vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng COVID-19 bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thông điệp từ WHO rất rõ ràng, đó là hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin có sẵn khi đến lượt bạn. Vắc xin giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh bạn. Vắc xin cũng sẽ làm giảm nguy cơ biến thể Delta lan truyền trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới”.

Trước những ý kiến cho rằng một số vắc xin tốt hơn hoặc hiệu quả hơn các loại khác, TS Park khẳng định: “Tất cả các vắc xin đã được WHO phê duyệt vào danh sách Sử dụng Khẩn cấp đều đã đạt yêu cầu về hiệu quả, an toàn và chất lượng do WHO đặt ra thông qua tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia Quốc tế.

Các vắc xin đều có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng cần nhập viện do COVID-19 gây ra. WHO cũng đang theo dõi chặt chẽ hiệu quả của các vắc xin này trong thực tế sử dụng, bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vắc xin; và chúng tôi cũng sẽ cập nhật các khuyến cáo mới nhất liên quan nếu cần thiết.

Giám sát chặt chẽ biến thể Delta trên toàn thế giới

Đối với biến thể Delta, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho hay, WHO đang giám sát chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể mới và các đặc điểm của chúng như là khả năng lây nhiễm và mức độ nặng của bệnh, cũng như ảnh hưởng của nó lên việc chẩn đoán và lên vắc xin. Biến thể Delta là một biến thể đáng lo ngại mà WHO đang theo dõi và giám sát trên toàn thế giới.

“Các dữ liệu tính đến ngày 6/8 chỉ ra rằng biến thể Delta có khả năng lây truyền cao hơn và tăng nguy cơ phải nhập viện. Đây là mối lo ngại của chúng tôi. Delta đã xuất hiện tại 135 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nó đã trở thành biến thể chủ đạo ở nhiều quốc gia. Tin tốt là vắc xin vẫn đang rất hiệu quả trong việc phòng ngừa mắc bệnh COVID-19 nặng do biến thể Delta gây ra, tuy nhiên hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm bệnh có triệu chứng có vẻ suy giảm”, ông Park nói.

WHO đánh giá cao sự cam kết ở mức cao nhất của Chính Phủ trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Rất nhiều các quốc gia đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung vắc xin, chứ không chỉ riêng Việt Nam. Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng ở tất cả các tỉnh/thành phố, huyện, và xã để đạt được mục tiêu đề ra của chính phủ, cũng như khuyến nghị của WHO.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá: “Từng nhân viên, cán bộ đã làm việc hết mình cho chiến dịch tiêm chủng chưa từng có này. WHO khuyến cáo ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch và những người có nguy cơ cao hơn mắc bệnh nặng và tử vong – ví dụ như người cao tuổi và những người có bệnh nền. Tôi muốn nhắc các bạn rằng vắc xin an toàn và hiệu quả là chìa khóa để kết thúc đại dịch COVID-19, nhưng nó không phải “viên đạn bạc” (hay “chìa khóa vạn năng”). Chỉ vắc xin không thể chấm dứt lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K – đeo khẩu trang, ở nơi thông thoáng khí, vệ sinh tay thường xuyên, vệ sinh hô hấp và quy tắc che miệng khi ho, tránh nơi đông người và khai báo y tế đầy đủ. Những biện pháp này là rất quan trọng, kể cả khi bạn đã được tiêm phòng, nhất là ở các địa phương đang có các ca lây nhiễm cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam rất phức tạp và đáng lo ngại

Đánh giá về khả năng ngăn ngừa và kiểm soát đợt bùng phát lần 4 này tại Việt Nam, ông Park nói, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang đối mặt với tình hình dịch bệnh rất phức tạp và đáng lo ngại.

"Chúng tôi đang thấy số lượng các ca mắc bệnh và tử vong cao hằng ngày từ TPHCM và các vùng lân cận. Chúng tôi cũng thấy các trường hợp mắc bệnh có liên hệ dịch tễ không rõ ràng được báo cáo về từ nhiều tỉnh ngoài TPHCM. Đây là một xu hướng đáng lo ngại, cho thấy nguy cơ tiếp tục lây truyền cộng đồng là rất cao.

Số ca bệnh nặng và số ca tử vong cũng được dự đoán sẽ tăng cùng với số ca nhiễm đang tăng. Các cơ sở y tế ở các các tỉnh đang là điểm nóng được báo cáo là quá tải trong việc ứng phó với tình hình hiện tại. Vì vậy, có thể nói rằng hệ thống y tế đang chịu nhiều áp lực và nhân viên y tế đang làm việc quá sức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng chính phủ đang tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục trận chiến này".