Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Vùng biển Tây Nam có vị trí đặc biệt quan trọng

TPO - Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân, vùng biển Tây Nam do Vùng 5 quản lý có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh.

Ngày 4/12, tại Kiên Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân, dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có Đại tá Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trong đó, Vùng 5 đã triển khai nổi bật các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập; đối ngoại quốc phòng; tuần tra, trinh sát, chốt trực quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công; tổ chức đưa, đón các đoàn đại biểu trong và ngoài Quân đội đi thăm, kiểm tra các đảo trên vùng biển Tây Nam bảo đảm trọng thị, nghĩa tình, an toàn tuyệt đối.

Vùng 5 cũng làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); duy trì có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; thực hiện tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng kịp thời dập tắt 7 đám cháy trên địa bàn đóng quân; vận chuyển, cấp miễn phí gần 1.000m3 nước ngọt cho người dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn thuộc tỉnh Cà Mau và ngư dân trên vùng biển Tây Nam; tiếp tục hỗ trợ kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập và y tế cho 3 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Trong năm, toàn Vùng không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, mất an toàn hàng hải; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều thành tích cao; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực, chất lượng nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Quân chủng, Bộ Quốc phòng và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn xử trí chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, nhất là trên hướng biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh, Vùng biển Tây Nam do Vùng 5 quản lý có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Vì vậy, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo được phân công.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cũng lưu ý, Vùng 5 cũng cần thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân được Bộ Quốc phòng xét, tặng Cờ thi đua; Trung đoàn 551 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua; 110 tập thể và 628 cá nhân được các cấp khen thưởng.