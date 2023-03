Trung tâm du lịch văn hoá tâm linh gây dư luận xã hội, Trung ương vào cuộc

TPO - Khu du lịch văn hoá tâm linh của Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát, xây dựng tại Lâm Đồng khiến dư luận xôn xao. Các bộ ngành Trung ương sẽ làm việc với địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 31/3, các cơ quan ban, ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng tổng hợp những nội dung liên quan đến khu du lịch văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) báo cáo UBND tỉnh để chuẩn bị làm việc với đoàn công tác của Trung ương.

Trước đó, ngày 28/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký văn bản về việc tổ chức làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, dư luận xã hội có thông tin phản ánh về việc Cty TNHH Sản xuất – Thương mại Kim Phát xây dựng khu du lịch văn hoá tâm linh và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra.

Trước tình hình trên, đoàn công tác của Trung ương sẽ khảo sát thực địa, trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh; đánh giá và thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng khu du lịch văn hoá tâm linh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn công tác do Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN&MT, Bộ VH-TT&DL, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ban Tôn giáo Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đơn Dương, đề nghị báo cáo những vấn đề liên quan đến việc đầu tư, xây dựng khu du lịch văn hoá tâm linh nói trên.

Theo đó, Sở KH&ĐT sẽ làm rõ quá trình thực hiện dự án đầu tư khu du lịch văn hóa tâm linh này; trong đó, tập trung vào mục tiêu, quy mô và quá trình điều chỉnh mục tiêu dự án, nguồn vốn...

Sở TN&MT chuẩn bị các nội dung về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích và quản lý sử dụng đất. Sở Xây dựng làm rõ việc cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình tại dự án; việc kiểm tra, giám sát và quản lý trật tự xây dựng.

Sở VH-TT&DL báo cáo việc tổ chức đón nhận kỷ lục Guiness cho Đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới; việc khai trương, đưa dự án đi vào hoạt động, bán vé cho khách tham quan.

Về phía công an tỉnh, sẽ báo cáo tình hình an ninh trật tự và việc cư trú của người nước ngoài tại dự án. UBND huyện Đơn Dương chuẩn bị các nội dung: Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, tham quan, nghỉ dưỡng, sinh hoạt tôn giáo...

Khu du lịch văn hóa tâm linh nói trên khánh thành ngày 7/3 vừa qua với chuỗi công trình xây dựng đồ sộ trên diện tích rộng lớn, được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao chứng nhận “Không gian văn hóa tâm linh”.

Trong khu vực này có Đại Bảo tháp Kinh Luân làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24k với trọng lượng 200 tấn, cao hơn 37m, đường kính 16,5m, được xác lập kỷ lục thế giới - Guinness World Record vào cuối năm 2022 và trở thành Đại Bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới.