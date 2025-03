Trung Quốc bác cáo buộc can thiệp vào bầu cử Canada

TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không quan tâm đến việc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Phát biểu được đưa ra sau khi Canada cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới của họ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định, Bắc Kinh luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Ngày 24/3, cơ quan Tình báo an ninh Canada (CSIS) nói rằng Trung Quốc và Ấn Độ có thể sẽ cố gắng can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Canada ngày 28/4, trong khi Nga và Pakistan cũng có khả năng sẽ làm như vậy. Phát biểu được đưa ra vào thời điểm mối quan hệ của Ottawa với cả Ấn Độ và Trung Quốc đang lạnh nhạt.

Bắc Kinh và New Delhi phủ nhận các cáo buộc can thiệp trước đây. Canada được cho là đã chậm phản ứng trước những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2019 và 2021, nhưng khẳng định kết quả không bị ảnh hưởng.

Vanessa Lloyd, phó giám đốc điều hành của CSIS, phát biểu trong một cuộc họp báo, rằng các nhà nước thù địch ngày càng tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để can thiệp vào bầu cử.

"Trung Quốc rất có thể sẽ sử dụng các công cụ AI để cố gắng can thiệp vào tiến trình dân chủ của Canada trong cuộc bầu cử sắp tới”, bà nói.

Đầu tháng này, Bắc Kinh công bố mức thuế đối với lượng hàng nông nghiệp và thực phẩm nhập khẩu trị giá hơn 2,6 tỷ USD từ Canada, để trả đũa các khoản thuế mà Ottawa áp với xe điện, thép và nhôm của Trung Quốc từ năm ngoái. Tuần trước, Canada cho biết Trung Quốc đã xử tử 4 công dân Canada vì tội buôn ma túy và lên án mạnh mẽ việc Bắc Kinh tuyên án tử hình.

Năm ngoái, Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, trong đó có cả trưởng phái đoàn ngoại giao, với cáo buộc liên quan đến kế hoạch ám sát những người theo đạo Sikh ly khai ở Canada.

"Chúng tôi cũng thấy rằng Chính phủ Ấn Độ có ý định và khả năng can thiệp vào các cộng đồng và tiến trình dân chủ của Canada", bà Lloyd cho biết. Phái đoàn ngoại giao Ấn Độ tại Ottawa chưa đưa ra phản ứng.

Bà Lloyd cũng nói rằng Nga và Pakistan có khả năng tiến hành các hoạt động can thiệp.

Tú Linh