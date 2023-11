Trụ sở chi cục thuế gần 60 tỷ đồng... bỏ không

TPO - Được xây dựng với tổng vốn gần 60 tỷ đồng, tuy nhiên trụ sở của Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc hiện không có lối vào và đang phải dừng hoạt động.

Từng phải mượn đất để làm lối đi

Vừa qua, Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc thông báo chuyển địa điểm làm việc về Cục Thuế tỉnh Hòa Bình (tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình) kể từ ngày 25/9.

Để tìm hiểu về nguyên nhân dừng hoạt động của một trụ sở lớn, khang trang vừa xây dựng và được đưa vào sử dụng cách đây không lâu, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Phạm Hồng Sơn - Chi Cục trưởng Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc.

Ông Sơn cho biết: “Do không còn đường vào cơ quan nên toàn bộ nhân viên của chi cục phải chuyển về làm việc tại Cục thuế tỉnh. Thời gian qua, đơn vị phải mượn phần đất của công an tỉnh để làm lối vào cơ quan. Vì lý do bảo đảm bí mật Nhà nước đối với đất an ninh, quốc phòng theo quy định nên vào cuối tháng 9, Công an tỉnh Hòa Bình đã có thông báo lấy lại diện tích đất cho mượn”.

Ngày 31/10, có mặt tại trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc, phóng viên ghi nhận ngay từ phía ngoài đường lớn có một tấm biển thông báo chi cục thuế chuyển địa chỉ làm việc. Bên trong, phòng bảo vệ cũng bị bỏ trống. Mặt trước của tòa nhà lớn 7 tầng này bị chắn bởi hàng rào bằng tôn, bên cạnh đó là một dãy nhà lụp xụp. Quan sát kỹ, phóng viên nhận thấy sảnh trước của trụ sở chi cục thuế đã xây dựng hoàn thành nhưng không có lối lên.

Qua tìm hiểu, trụ sở Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc được đầu tư xây dựng 7 tầng, với số vốn gần 60 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng năm 2020.

Trước khi trụ sở Chi Cục thuế TP Hòa Bình (nay là Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc) được đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý chủ trương thu hồi 5.700 m2 đất tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình để xây dựng công trình.

Năm 2016, UBND TP Hòa Bình có thông báo thu hồi đất, Cục Thuế tỉnh tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao diện tích đất là 4.961,3 m2 để xây trụ sở Chi Cục thuế.

Theo quy hoạch, phía trước khu đất xây dựng trụ sở Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc là dự án đường Chi Lăng kéo dài (Sở GTVT Hòa Bình làm chủ đầu tư). Tuy nhiên, hiện nay còn hơn 700 m2 đất trước cổng trụ sở này vẫn chưa giải phóng được mặt bằng. Vì thế, dù đi vào hoạt động được vài năm nhưng trụ sở vẫn không có lối vào.

Nguy cơ lãng phí tài sản công

Trao đổi với Tiền Phong - Chánh văn phòng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Nguyền Đình Thi - cho biết, thời gian qua đơn vị đã nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình và UBND TP đề nghị thực hiện việc giải phóng mặt bằng, tiếp tục thực hiện dự án đường Chi Lăng kéo dài giai đoạn 2 để Chi Cục thuế có đường vào trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, PV trao đổi với lãnh đạo Sở GTVT Hòa Bình được biết tuyến đường Chi Lăng kéo dài do sở làm chủ đầu tư hiện đã kết thúc và hoàn thành dự án.

Theo ông Phan Văn Khôi - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hòa Bình, dự án đường Chi Lăng kéo dài đã được UBND tỉnh Hòa Bình ra quyết định quyết toán. Hiện không còn dự án đường nào tại khu vực trước Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hòa Bình, sau khi được giao, đơn vị đã giải phóng mặt bằng đầy đủ phần đất của Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc. Phần đất còn lại trung tâm sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng khi nhận được thông báo từ các cấp có thẩm quyền.

Sau nhiều năm không có lối vào, Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc đang phải tạm dừng hoạt động để chờ phương án từ các cấp chính quyền. Như vậy, trụ sở khang trang gần 60 tỷ đồng này có nguy cơ bị bỏ không, gây lãng phí ngân sách, cần có sự vào cuộc sớm của chính quyền.