Trọng thể an táng 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào

TPO - Tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức Lễ truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trước đó, 96 hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập của tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2022 - 2023 tại các tỉnh của nước bạn Lào.