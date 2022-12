Trò chơi ‘không biết’

TP - Đại biểu Quốc hội Mỹ vừa ủng hộ cách hạn chế nạn “tôi không biết” mà người có quyền thường lạm dụng để biện minh cái sai. Tiếp cận tờ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 1/12, chủ tịch một ủy ban hạ viện hưởng ứng luật hóa buộc các tổng thống công khai thuế. Trump là bậc thầy viện dẫn “tôi không biết” để hóa giải nhiều thứ tréo ngoe nhưng giờ đây có cách khắc chế điều này.

Richard Neal - Chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện kiến nghị các tổng thống tương lai phải công khai thuế. Neal nói giữa lúc Ủy ban đang vật lộn với cửa hẹp pháp lý để hồi cứu thực trạng đóng thuế và kinh doanh của Trump từ 2015-2020. Như thể rút kinh nghiệm từ chiêu cò cưa của cựu tổng thống, Neal đòi hỏi ứng viên tổng thống tương lai có thể cũng phải thực hiện nghĩa vụ.

Mập mờ luật pháp dường như là nguyên nhân chính dẫn đến lạm dụng “tôi không biết”. Trump không tiết lộ tờ khai thuế đơn giản vì ông “không biết” nghĩa vụ đạo đức vô hình. Vụ gần nhất, tối 22/11, ông thù tạc với nhân vật cực hữu Nick Fuentes 24 tuổi tại khu nghỉ mát của chính mình Mar a Lago. Bị dư luận chỉ trích, ông nói “tôi không biết” vì người khác, rapper Kanye West, dẫn theo chứ ông không mời.

Biện hộ trường kỳ của Trump khiến ông không bao giờ có thể làm gì sai bởi đơn giản ông không bao giờ biết điều gì. Năm 2017, tuần hành mang tên Unite the Right, phong trào của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và bài Do Thái, ở Charlottesville, kết thúc bằng sát hại một người biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên đường phố. Trump nói nước đôi có “những người rất tốt ở cả hai phía” trong cuộc biểu tình bạo lực.

Trump có thể biết rõ tính cách của những người ở đó hôm đó nhưng dường như ông không muốn biết. Ông từ chối đến đấy, cả khi đối mặt với kêu gọi đòi ông từ chức. Ông có lẽ chưa bao giờ gắng tìm hiểu bất cứ thứ gì. Nhân tiện, Fuentes là thành viên của Unite the Right, cũng như nhân vật cực hữu David Duke mà ông giao du nhưng tuyên “không biết gì” trong bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2016.

Hạ viện Mỹ đang tăng tốc soi hồ sơ thuế và buộc tội bậc thầy “không biết” sau phán quyết 22/11 của Tòa Tối cao. Phe Cộng hòa tiếp quản Hạ viện từ 3/1/2023 có thể chặn tiến độ điều tra và dập ý tưởng luật hóa tổng thống công khai thuế. Bối cảnh mới không khéo càng bảo kê mẹo của Trump. Xem ra luôn có cơ hội cho cái xấu phát tác song, về tổng thể, nền dân chủ cũng biết cách khắc chế, cơ hội cho Trump lọt cửa 2024 cạn dần bởi chính trò “không biết” của ông.