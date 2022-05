Triều Tiên ghi nhận gần 30 người tử vong sau khi bị sốt

TPO - Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt cho Phần Lan do nước này đang thúc đẩy việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tờ Iltalehti của Phần Lan đưa tin hôm 12/5, trích dẫn các nguồn tin giấu tên.

TPO - Úc cho biết vừa phát hiện một tàu do thám Trung Quốc đi vào khu vực chỉ cách bờ biển phía tây của nước này 50 hải lý, gần một cơ sở quân sự nhạy cảm.

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ, hợp tác với ASEAN đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.